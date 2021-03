Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Les difficultés liées à la baisse de l’audition touchent aussi bien des jeunes que des personnes âgées et concernent environ 10 millions de personnes en France. Parmi celles-ci, seulement 20 % sont appareillées à cause du coût élevé des prothèses auditives. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement français a décidé de la mise en place de la réforme 100 % Santé afin d’améliorer la prise en charge des appareils auditifs. Le présent article vous éclaire davantage sur le sujet.

Qu’est-ce que la réforme « 100 % Santé » ?

Aussi connue sous le nom de ‘’réforme du reste à charge zéro’’, la réforme « 100 % Santé » est entrée définitivement en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Concrètement, à partie de cette date, une offre d’équipement d’aides à l’audition est proposée sans reste à charge aux personnes souffrant de troubles auditifs. Elle a été progressivement mise en place depuis janvier 2019 avec le plafonnement des tarifs des prothèses auditives de classe 1 et la hausse de la base de remboursement de la sécurité sociale. Il s’agit du troisième secteur touché après le dentaire et l’optique qui font suite aux promesses électorales du président Emmanuel Macron d’améliorer l’accès aux soins à tous.

Cette réforme garantie pour tout le monde, un panier de soins intégralement remboursés dans les domaines de l’optique, de l’audition et des soins dentaires. La réforme 100 % santé en audioprothèse permet donc le remboursement des appareils auditifs par la Sécurité sociale, complétée par les mutuelles en fonction du contrat de chaque assuré. Ainsi, la santé auditive avec l’appareillage nécessaire est désormais accessible au plus grand nombre. Plus de patients malentendants peuvent désormais s’équiper d’aides auditives grâce à la possibilité d’une prise en charge intégrale de leur coût par la Sécurité sociale et les mutuelles. Il faut par ailleurs noter que, bien avant l’avènement de cette réforme, certaines enseignes d’audioprothésistes comme VivaSon pratiquaient déjà depuis des années des tarifs très avantageux.

Les types d’appareils concernés

La réforme 100 % Santé en audioprothèse regroupe les prothèses auditives en deux catégories : classe 1 et classe 2.

Les appareils auditifs de classe 1

Cette classe regroupe 12 canaux de réglage avec au moins 3 fonctionnalités à sélectionner en fonction des besoins du patient. Il peut s’agir de :

Système anti-acouphène ;

Dispositif anti-réverbération ;

Connectivité sans fil ;

Bande passante élargie ≥ 6 000 Hz ;

Directivité microphonique adaptative ;

Synchronisation binaurale ;

Réducteur de bruit du vent ;

Pour ces prothèses, avec un prix plafonné à 950 € par oreille, chaque patient bénéficie d’un reste à charge à 0 €.

Les appareils auditifs de classe 2

Cette classe concerne des prothèses auditives avec des fonctionnalités technologiques avancées. De nombreuses options de personnalisation sont possibles avec cette catégorie d’appareils. Ceux-ci bénéficient de la hausse du remboursement de la Sécurité sociale. Leurs prix sont librement fixés par les prothésistes et le reste à charge dépend des conditions de remboursement de la mutuelle de chaque patient. Le tarif de prise en charge est limité à 1 700 € par oreille à appareiller.

Les nouvelles obligations pour les audioprothésistes

Des changements sont préconisés chez les audioprothésistes afin de faciliter la mise en place de l’offre d’aides auditives à travers de nouvelles obligations.

Ainsi, avant l’achat de toute prothèse auditive, le spécialiste doit procéder à certaines prestations préalables comme un bilan auditif ou un essai de 30 jours. Cela permettra d’évaluer la perte auditive et de fournir les informations sur les différents appareils auditifs disponibles. Il est également exigé aux audioprothésistes l’établissement d’un devis normalisé avec obligation d’y faire figurer au moins un appareil de classe 1. Par ailleurs, il doit calculer le reste à charge pour le patient.

En outre, après l’achat, le spécialiste doit s’assurer du bon fonctionnement de la prothèse avec tous les réglages et informer la Sécurité sociale à chaque rendez-vous de contrôle. Aussi, le port d’un badge avec la mention du statut de professionnel de santé est obligatoire afin de confirmer que le spécialiste a le Diplôme d’État d’Audioprothèse.