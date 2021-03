Posted by La Rédaction on

Les différents confinements et autres couvre-feux liés à la pandémie du coronavirus ont fait que nous devons passer de plus en plus de temps dans nos logements. Et vue des dernières nouvelles sur le suet, il semble probable quece phénomène perdure encore pour un moment. Alors ne cédons pas à la mélancolie et la déprime, et essayons plutôt de retrouver le sourire et la joie de vivre en redécorant votre maison.

Besoin de renouveaux avec autant de confinements

Les experts de l’ École nationale supérieure des Arts Décoratifs vous le diront : rien de mieux pour vous redonner le moral que de redécorer votre intérieur. Cela vous donnera une impression de renouveau et vous remplira d’une énergie nouvelle et revigorante. Dans un nouveau décor et un nouvel environnement, votre inspiration et votre motivation pour le télétravail remonteront en flèche et vous vous sentirez bien dans votre peau. Les stickers muraux peuvent vous aider a améliorer la déco de votre maison.

Rafraichir votre décoration intérieure à moindre coûts

Bien évidemment nous ne parlons pas ici de faire de lourds travaux dans votre maison. Bien que parfois nécessaires, ces changement structuraux de votre logement coutent très chers et seront également très fatigant pour vous. Nous nous focalisons ici sur une manière simple, rapide et peu couteuse de rafraichir votre intérieure : les stickers muraux. En effet, ils sont accessible à toutes les bourses, de toutes tailles pour pouvoir s’adapter à tous vos espaces et à toutes les tailles de logements et sont d’une qualité visuelle irréprochable.

Commencez votre réflexion par définir où vous souhaitez les installer, afin de définir ensuite quelle taille doit il avoir et quelle type de couleur et motifs. Choisissez un endroit assez visibile, ou vous passez fréquemment, sans pour autant que ce soit celui que vous regardez en permanence lorsque vous êtes assis sur votre canapé ou votre bureau pour le télétravail. Cela vous évitera une lassitude trop rapide de cette nouvelle décoration, tout en redonnant du peps à votre intérieur.

Une grande variabilité de thèmes

Ensuite il vous faudra choisir le dessin que vous souhaitez utiliser et sa taille. Heureusement, les choix sont presques illimités, tant au niveai des motifs que de la taille. Par exemple, les stickers muraux de l´ecommerce Web Stickers Muraux vous classe par thématiques les différents motifs afin de faciliter votre recherche. Stickers muraux des voyages, familles, cuisine, fleurs, dessins, animés, cinéma, sport, etc. Tout y passe. Prenez le temps de bien les analyser et de bien réfléchir à ce que cela vous évoque et aux émotions que cela vous procure. Et n’hésitez pas à consulter aussi les autres membres de votre famille pour vous aider à vous décider !

Une fois reçu votre stickers personnalisé, il vous suffira de vous munir d’une brosse ou d’un petit balai (pour enlever les bulles d’air coincés dessous lorsque vous appliquerez le sticker sur le mur) et d’un peu de patience si le sticker choisit couvre tout un pan de mur. Mais rien de bien compliqué pour la mise en place, donc il ne vous restera plus qu’à profiter de votre nouvelle décoration intérieure et commencer dors et déjà à choisir l’emplacement de votre prochain stickers mural !

Par Gonzalo