Insolite. Il filme un ours se relaxer dans son jacuzzi

Aux États-Unis, un homme a filmé une scène peu commune à Gatlinburg (Tennessee).

Dans une vidéo qu’il a publié sur son compte Facebook, Todd Trebonemd était loin de s’imaginer être témoin d’une scène insolite. Alors qu’il prenait son café, il a vu qu’un ours s’approchait de sa terrasse. Il est immédiatement rentré à l’intérieur de sa maison, s’est emparé de son téléphone portable avant de filmer la scène.



Sur les images, on peut-y voir l’animal imposant pénétrer dans le jacuzzi avant de se relaxer. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a déjà été partagée plus de 130.000 fois. Les habitants de la région sont souvent confrontés à des ours, la commune de Gatlinburg se trouvant à proximité du parc national de Great Smoky Mountains.

