Oise : Âgée de 17 ans, elle défend son frère et poignarde sa victime

Une sœur et son frère se retrouvent devant la justice après une violente agression survenue ce 26 mars.

Un adolescent de 14 ans a été victime de plusieurs coups de couteau de la part d’une mineur de 17 ans à la suite d’une altercation à Montataire, dans l’Oise.

Selon les informations du Parisien, le jeune homme aurait été agressé à la sortie du collège Anatole-France. Alors que la victime était en train de regagner son domicile, elle aurait été prise à partie par un jeune homme de 16 ans qui lui reprochait d’avoir violenté son petit frère de 10 ans quelques jours plus tôt.

Une bagarre aurait éclaté entre les deux adolescents avant que la victime ne prenne le dessus sur son agresseur. Sa sœur de 17 ans également présente au moment des faits est alors intervenue pour aider son frère. Selon le quotidien, l’adolescente a sorti un couteau avant de poignarder la victime à deux reprises.

La sœur et le frère ont été mis en examen pour violences volontaires commises en réunion à la suite des faits. Ils ont été libérés sous contrôle judiciaire et devront prochainement faire l’objet d’une mesure éducative jusqu’à leur comparution devant le juge. La victime a quant à elle été prise en charge par les secours avant d’être transportée à l’hôpital. Le jeune homme touché au niveau de la fesse et dans le bas du dos, a dû avoir plusieurs points de suture suite à ses blessures.

Une enquête a été ouverte suite aux faits de violences dénoncés par les mis en cause.

Par Jérémy Renard