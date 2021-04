« Pyramide » : Des anciennes séquences de l’émission avec Pepita diffusées par TMC font polémiques

Posted by La Rédaction on. Updated:

Les images qui ont refait surface dans l’émission « Canap 95 » sur TMC ce mardi, ont fait énormément réagir sur internet.

Le jeu télévisé Pyramide diffusé sur France 2 (ex-Antenne 2) entre 1991 et 2003 avait rencontré un énorme succès pendant des années. Mais depuis quelques heures, le programme qui était à l’époque présenté par Patrice Laffont fait polémique après la rediffusion de certaines séquences de l’émission.

Aux côtés de Patrice Laffont, une jeune femme noire du nom de Pepita était chargée de remettre des cadeaux aux candidats et de tirer au sort la carte postale d’un téléspectateur qui était appelé au téléphone à chaque fin d’émission. La jeune femme était devenue très populaire au fil des années. Mais celle-ci a été aussi victime de nombreuses allusions sexistes et racistes au cours du jeu télévisé comme en témoignent de nombreuses séquences du programme qui ont été rediffusées sur TMC dans l’émission d’Etienne Carbonnier.

#Canap95 : Le jeu télévisé qui cartonnait, c'était "Pyramide", où Pepita distribuait les cadeaux aux gagnants. Et aujourd'hui, en revoyant les images, on se dit que ça devait pas être facile tous les jours pour elle… pic.twitter.com/WdAq85A2Fw — Quotidien (@Qofficiel) March 30, 2021

Dans une première séquence, on peut-y voir la jeune femme remettre une boîte à l’un des participants avant que ce dernier ne lui propose de s’assoir sur ses genoux. Dans un autre extrait diffusé, on peut-y voir Pepita tirer au sort une carte postale sur laquelle y est représenté un chimpanzé avant que la voix off du programme ne lance : « Oh c’est vous en photo pipeta sur la carte postale. ». Pepita qui à l’époque s’en était amusée en répondant : « Tu m’a reconnu. » avant que Patrice Laffont ne lance à son tour « C’est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. »

La colère des internautes sur les réseaux sociaux après la rediffusion des séquences de l’émission

De nombreux internautes ont exprimé leur colère après avoir découvert ces séquences qui à l’époque ne choquaient pas. Très rapidement, le sujet Pyramide est devenu l’un des sujets le plus discuté sur Twitter et les critiques ont fusé de toute part, notamment à l’encontre de Patrice Laffont qui était autrefois l’animateur du jeu télévisé.

La violence envers Pépita dans #Pyramide … et les comportements de l’animateur Patrick Laffont. Wow. 😮 #Canap95 — Vanessa Barbier (@VanessaBarbier) March 30, 2021

Je viens de tomber sur les archives de Pyramide dans #Canap95 : le choc, entre sexisme et racisme envers Pepita. Et dire qu’à l’époque nous regardions tous sans être choqués :/ — buzzstef (@buzzconseil) March 30, 2021

Bordel la séquence Pyramide avec Pépita…

Je suis totalement en PLS — Grégory Ascher (@GregoryAscher) March 30, 2021

Je suis effondrée c hallucinant 😳🤮 — Valérie Damidot (@DamidotValerie) March 30, 2021

