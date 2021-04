Covid-19. Olivier Véran l’assure : « les Français auront des vacances cet été »

Posted by Emilie Autin on

Après un nouveau tour de vis pour essayer d’enrayer l’épidémie, l’exécutif se veut rassurant. Jeudi 1er avril, Olivier Véran a assuré au micro de France Inter la reprise d’une vie presque normale dès cet été. Il assure aux Français qu’ils auront donc bien des vacances.

Après la prise de parole du président de la République ce 31 mars, Olivier Véran était l’invité de France Inter ce jeudi 1er avril. Il s’exprimait donc sur le retour de mesures plus strictes sur l’ensemble du territoire métropolitain mais aussi sur les perspectives d’un retour à la normale. Avec la mise en place des mesures sanitaires plus contraignantes, les Français semblent vouloir un aperçu des prochaines semaines, voir des prochains mois.

Olivier Véran a assuré que le gouvernement souhaitait que le pic des réanimations se fasse en avril, pour retrouver un mois de mai plus normal. Le mois de mai, si la situation sanitaire le permet, pourrait être synonyme de réouverture de certains lieux. « Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes, certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l’événementiel et nos cafés et restaurants », a annoncé le Ministre de la Santé.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur des vacances à l’étranger selon Olivier Véran

Olivier Véran a aussi voulu ouvrir une fenêtre d’espoir avec la perspective des grandes vacances. « Je suis convaincu que les Français auront des vacances cet été et que nous retrouverons une vie proche de la normale » a-t-il expliqué. Cependant, et comme le rappelle Le Journal Du Dimanche, le ministre ne s’est pas prononcé sur des vacances à l’étranger. « Est-il raisonnable de prévoir des vacances loin, à l’étranger? Je serai prudent mais confiant », a expliqué le ministre. Il est encore trop tôt semble-t-il pour se prononcer sur ce lointain avenir où des vacances à l’étranger sans problème seront de retour dans la vie des Français.

