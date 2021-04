Une enquête ouverte par Gérald Darmanin après la diffusion d’un reportage M6 sur des restaurants clandestins à Paris

Posted by Jérémy Renard on

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé ce dimanche 4 avril, l’ouverture d’une enquête par le Préfet de police de Paris suite à la diffusion d’un reportage M6 qui diffusait des images de luxueux restaurants clandestins qui organisaient des dîner de luxe dans la capitale.

Des clients, sans masque ni distanciation, en train de dîner dans de luxueux restaurants parisiens en pleine période de Covid-19. Telles sont les images qui ont été diffusées au cours du JT du 19.45 de M6 ce 2 avril.

Dans cette enquête exclusive de la chaîne, on peut-y voir des personnes se rendant dans des restaurants huppés de la capitale, tenus secrets où les prix des menus s’envolent. Des établissements clandestins où on peut-y manger du caviar et y boire du champagne. Les serveurs tout comme les clients qui fréquentent ces lieux illégaux en période de crise sanitaire, certains d’entre eux allant même jusqu’à s’embrasser sans respecter les distanciations sociales.

Pierre-Jean Chalençon a-t-il organisé des soirées privées en pleine période de confinement ?

Depuis la diffusion du reportage d’M6, les images ont fait le tour des réseaux sociaux et créer une polémique. Au cours de ce même reportage, les journalistes ont également filmé une soirée privée organisée il y a quelques jours dans un haut lieu de la capital. Selon plusieurs internautes ainsi que certaines personnalités comme Jean-Marc Morandini, cet établissement ressemblerait étrangement au Palais Vivienne, célèbre propriété appartenant à Pierre-Jean Chalençon, connu pour avoir participé à l’émission Affaire conclue sur France 2.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Des propos que dément formellement Pierre-Jean Chalençon qui a réagi sur les réseaux sociaux après avoir fait l’objet de plusieurs accusations. Quand un internaute interpelle le collectionneur et fan des objets de Napoléon sur Twitter en déclarant : « je vous apprecie beaucoup Mr, mais si celà s’avérait vrai, franchement c’est honteux. », Pierre-Jean Chalençon répond : « Totalement faux et calomnieux… !!!!! ».

Totalement faux et calomnieux… !!!!! — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 4, 2021

Une enquête est en cours par le parquet de Paris qui doit faire toute la lumière sur ces différents établissements de luxe qui ont ouvert les portes en pleine période de confinement alors que la Covid-19 continue sa progression en France.



