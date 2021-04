Fortnite. Les serveurs impactés par des soucis de connexion

Posted by La Rédaction on. Updated:

Depuis quelques heures, de nombreux joueurs rencontrent des problèmes de connexion aux services d’Epic Games, le jeu Fortnite étant fortement impacté.

Qu’il est compliqué de se connecter pour jouer à Fortnite. Ce mardi 6 avril, depuis le début de l’après-midi, nombreux sont les joueurs à ne pas arriver à se connecter aux serveurs du jeu.

La panne a pu être observée à partir de 14h00 (heure française) sur les serveurs du jeu. Une panne qui serait mondiale puisque plusieurs autres pays sont concernés comme le Canada, les États-Unis ou encore le Japon et l’Irlande, comme le précise le site DownDetector.

Nous enquêtons sur les soucis de connexion de jeu et les soucis de connexions à votre compte avec l'erreur "Client Invalide", ainsi que les amis manquants dans votre liste d'amis. pic.twitter.com/gSHwo4K4hN — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) April 6, 2021

« Nous enquêtons sur les soucis de connexion de jeu et les soucis de connexions à votre compte avec l’erreur “Client Invalide”, ainsi que les amis manquants dans votre liste d’amis. » a déclaré Epic Games via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lorsque les joueurs tentent de se connecter aux services d’Epic Games, le message « connexion impossible » survient. Les équipes du jeu n’ont pas donné plus de précision sur l’incident mais assurent que « les équipes travaillent toujours à la résolution des soucis de connexion au jeu et au launcher. »

Bruh j'ai du mal à me connecté sur epic games vous aussi ? pic.twitter.com/snQiivySdt — Retro0 (@Reetro0k) April 6, 2021

Par La Rédaction