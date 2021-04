Disparition d’Aurélie Vaquier. Un corps sans vie retrouvé sous une dalle de béton au domicile de la victime

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un communiqué publié par le parquet de Béziers, confirmant une information du Midi Libre, rapporte qu’« un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle en béton au domicile d’Aurélie Vaquier ».

Nouveau rebondissement dans la disparition d’Aurélie Vaquier. Un corps a été retrouvé ce mercredi 7 avril au domicile de la jeune femme de 38 ans. Selon le Midi Libre, le corps était dissimulé sous une dalle en béton, à son domicile de Bédarieux.

Le compagnon de la jeune femme a été appréhendé puis placé en garde à vue.

Le corps est en cours d’identification

Selon Le Parisien, « Les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie de Montpellier procèdent actuellement à l’extraction méticuleuse du corps qui n’est pas encore formellement identifié et un médecin légiste se déplace sur les lieux. » Le corps serait actuellement en cours d’identification, précise le quotidien.

La jeune femme de 38 ans n’avait plus donné signe de vie depuis le 28 janvier dernier après avoir quitté le domicile conjugal. Cette dernière aurait expliqué à son compagnon qu’elle souhaitait fait une pause. Son compagnon avait quant à lui alerté son frère puis les gendarmes près de trois semaines après sa disparition.

De son côté, le parquet de Béziers, a annoncé via un communiqué que le juge chargé de l’instruction est désormais « saisi également de faits de meurtre et non plus seulement d’enlèvement et séquestration. ».

Par La Rédaction