Posted by La Rédaction on. Updated:

Amii Lowndes est morte d’une crise d’épilepsie dans le jardin de ses parents, à Bristol, le week-end dernier. Elle est notamment connue pour avoir figuré dans les séries Skins et Doctor who. Elle n’avait que 29 ans.

Elle a été victime d’une SUDEP, soit une mort subite et inexpliquée en épilepsie. Ces derniers mois, elle avait déjà subi au moins deux crises, dont la famille ignorait l’issue fatale possible. Cela n’avait pas non plus éveillé d’inquiétude chez son neurologue, qu’elle avait consulté trois ans auparavant, suite à une crise. Sa mère, très affectée par la perte de sa fille comme le reste de la famille, a déclaré à The Mirror :

« Amii a eu une crise pour la première fois en 2018, mais nous n’avons appris l’existence du SUDEP qu’à sa mort (…) Nous aurions voulu avoir l’opportunité de savoir que ces crises, tout comme les crises cardiaques, peuvent être mortelles (…) La perdre n’a jamais été envisagée. Elle était amusante, pleine de vie et avait tellement d’idées. Nous ressentons sa perte à chaque instant. (…) Rien ne ramènera Amii, mais si nous pouvons sauver une autre famille qui souffre, cela en vaudra la peine. »

Une enquête a été menée. Le médecin légiste a déjà relevé que la jeune femme présentait des symptômes caractéristiques aux personnes épileptiques à qui il est la plupart du temps recommandé de suivre un traitement.

Par Joyce Adiahenot