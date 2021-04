Posted by Emilie Autin on

Ce lundi 12 avril, tous les Français de plus de 55 ans vont pouvoir commencer à recevoir le vaccin AstraZeneca. C’est encore une accélération dans la campagne vaccinale, qui doit permettre d’enrayer l’épidémie au niveau national.

C’est encore un coup d’accélérateur dans la campagne de vaccination française. Dès aujourd’hui, lundi 12 avril, tous les Français de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner. C’est Olivier Véran qui a annoncé cette ouverture dans le Journal du Dimanche. « Tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir ce produit » a-t-il expliqué. Ce produit, c’est le vaccin AstraZeneca, qui sera disponible chez les généralistes, les infirmiers ou encore les pharmaciens.

Cette ouverture fait partie d’un plan plus général d’accélération de la campagne vaccinale prévue par le gouvernement. Dans les semaines qui viennent, les professionnels de santé vont recevoir des vaccins du produit unidose de Johnson & Johnson. Il devra intégrer les circuits de proximité, permettant de vacciner les 55 ans et plus au plus vite. Le Monde précise que ce vaccin est attendu dès ce lundi en France.

De plus, pour permettre une première injection dans une partie plus élevée de la population, la seconde injection des vaccins à ARN (comme le Moderna ou le Pfizer BioNTech) seront décalées de quatre à six semaines. Toutes ces stratégies s’additionnent afin d’essayer d’enrayer la troisième vague, et de ne pas noyer les hôpitaux.

