Les vêtements sportifs de la marque IRC rencontrent un franc succès

Depuis ces dernières années, le Running s’est imposé comme l’un des sports les plus populaires. Face à cela, de nombreuses marques proposent des produits innovants pour allier sport et bien être. Mais l’une d’elle se détache désormais du lot.

La marque (IRC) International Running Club est la première marque Lifestyle Running qui conjugue pour la première fois cette image ultra positive à des vêtements bien coupés, aux graphismes inspirants pour les runners qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport.

Une marque qui allie sport et mode !

Le running qui est devenu l’un des sports les plus pratiqués du 21ème siècle, avec plus de 14 millions de coureurs réguliers en France et plus de 50 millions en Europe. La marque IRC a quant à elle fait plusieurs adeptes dont de nombreuses célébrités comme Denis Brogniart ou encore Brad Pitt.

Sa force première reste sa capacité à lier et rassembler des hommes et des femmes, de tous genres, de tous âges et de différents horizons, autour de passions communes : le sport et la mode. Un succès dont se féliciter Christophe Tomas, le créateur et co-fondateur d’IRC qui précise avoir eu connaissance de cette discipline sportive assez tard. « J’ai découvert le Running tardivement en 2012 à l’âge de 42 ans. Sportif régulier depuis mon adolescence, j’avais toujours été réticent à courir sauf après un ballon. Initié par des amis runners, j’ai rapidement pris goût à ces « sorties » régulières dans un Paris magnifique que j’ai découvert sous un angle diffèrent. » explique ce dernier.

Des produits top qualité pour un confort optimal

La marque propose des T-Shirts et des Sweat-shirts aux couleurs pétillantes et dynamiques. IRC a signé un partenariat avec le groupe français Attias. Les vêtements sont désignés en France et fabriqués dans un aterlier de textile au Portugal, non loin de Porto.

L’ensemble des produits allient la douceur du coton 100% bio à une coupe regular, ajustée et confortable. Les encolures. Les encolures arrondies et côtelées des T-Shirts leur assurent une fnition impeccable. Le passage à la brosse carbone sur les Sweat-shirts leur donnent un effet peau de pêche au toucher incomparable.

Cette marque française à la mode qui a réussi à séduire des personnalités du monde sportif, rencontre un franc succès chez les runners. Nous avons également été séduits par ces produits qui offrent une totale liberté de mouvement et charme vestimentaire qui ne laissera personne indifférent. Vous pouvez retrouver toutes les informations en rapport avec la marque IRC (International Running Club) ci-dessous :

