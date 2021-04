Connue pour avoir joué dans Harry Potter et Peaky Blinders, l’actrice Helen McCrory est décédée à l’âge de 52 ans

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

L’actrice britannique est décédée des suites d’un cancer, a fait savoir ce vendredi son mari Damian Lewis, sur les réseaux sociaux.

Âgée de 52 ans, Helen McCrory est décédée des suites d’un cancer, a annoncé son époux Damian Lewis sur les réseaux sociaux. Dans une longue publication qu’il a notamment partagé sur son compte Twitter, l’acteur écrit : « C’est le coeur brisé que je vous annonce qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante Helen McCrory est paisiblement morte chez elle, entourée d’une vague d’amour de ses amis et ses proches. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l’aimons et savons à quel point nous avons été chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a brillé si fort. Vas-y maintenant, ma petite, rejoins le ciel, et merci ».

Helen McCrory était connue pour avoir notamment joué dans plusieurs grands films à succès comme « Harry Potter » ou encore « Skyfall ». Elle était également apparue dans la série télévisée « Peaky Blinders ».

