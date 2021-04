Posted by La Rédaction on. Updated:

Une attaque au couteau s’est produit à Rambouillet dans les Yvelines. Une policière est décédée au cours de l’attaque. L’assaillant est mort.

ÉDITION SPÉCIALE EN DIRECT. Attaque à Rambouillet : Rappel des faits :

Un homme armé d’une arme blanche est entré dans le commissariat de Rambouillet avant de blesser mortellement une femme policière à la gorge.

L’individu a quant à lui été tué par la riposte des policiers qui ont fait usage de leurs armes à feu.

Le Premier Ministre, Jean Castex et le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin sont sur place.

L’assaillant n’était pas connu de la justice. (BFMTV) .

. L’assaillant âgé de 37 ans serait de nationalité Tunisienne, entré en France en situation irrégulière avant d’être régularisé en 2019. (BFMTV) .

. La policière décédée était âgée de 49 ans. (BFMTV).

Le Parquet national antiterroriste s’est saisit de l’enquête (BFMTV).

Les faits se sont produits aux environs de 14h20 selon BFMTV. Un homme a mortellement blessé une policière à l’arme blanche au commissariat de Rambouillet dans les Yvelines. Selon Valérie Pécresse qui s’est exprimée devant les médias, la policière était partie changée son disque de stationnement. Lorsqu’elle a passé le sas de sécurité, c’est à ce moment là qu’elle s’est faite mortellement agressée par l’assaillant.

L’auteur de l’attaque, d’origine Tunisienne, est également décédé par le tir d’un des policiers qui a fait feu sur l’assaillant. Ce dernier qui aurait donné plusieurs coups à l’arme blanche à sa victime, au niveau de la gorge. Cette dernière a rapidement été prise en charge par les secours où elle est décédée quelques instants plus tard.

La policière qui était âgée de 49 ans, était une fonctionnaire administrative.

Le parquet a de son côté annoncé son décès peu après les faits. Le Parquet national antiterroriste s’est saisit de l’enquête.

Le Premier Ministre, Jean Castex, accompagné du Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin se sont rendus sur place deux heures après les faits.

Une fonctionnaire de police a été la victime d’une attaque au couteau au commissariat de Rambouillet, où je me rends. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2021

Le Premier Ministre, Jean Castex s’est exprimé sur les réseaux sociaux après le décès de la fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions : « La République vient de perdre l’une de ses héroïnes du quotidien, dans un geste barbare et d’une infinie lâcheté. À ses proches, je veux faire part du soutien de la Nation tout entière. À nos forces de sécurité, je veux dire que je partage leur émotion et leur indignation. » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La République vient de perdre l’une de ses héroïnes du quotidien, dans un geste barbare et d’une infinie lâcheté.

À ses proches, je veux faire part du soutien de la Nation tout entière.

À nos forces de sécurité, je veux dire que je partage leur émotion et leur indignation. — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 23, 2021

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin s’est exprimé quelques instants après les faits sur son compte Twitter : « Une fonctionnaire de police a été la victime d’une attaque au couteau au commissariat de Rambouillet, où je me rends. » sans donner plus de précisions sur les circonstances des faits.

De son côté, la Présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen a réagi à la suite de cette nouvelle attaque. « Les mêmes horreurs se succèdent, la même infinie tristesse en pensant aux proches et aux collègues de cette policière assassinée, les mêmes profils coupables de cette barbarie, les mêmes motifs islamistes… » a-t-elle écrite sur son compte Twitter.

Les mêmes horreurs se succèdent, la même infinie tristesse en pensant aux proches et aux collègues de cette policière assassinée, les mêmes profils coupables de cette barbarie, les mêmes motifs islamistes…



On n’en peut plus. MLP #Rambouillet — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 23, 2021

La Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse s’est exprimée devant les médias. « On a voulu frapper un symbole de la France et on a cherché à déstabiliser le pays en s’attaquant aux forces de police. » explique cette dernière qui ajoute que « Le département ds Yvelines a été extrêmement touché. La piste terroriste est sérieusement envisagée aujourd’hui. Il faut une mobilisation sans faille des forces de l’ordre. » a conclu cette dernière qui qualifie cette attaque de lâche et barbare.

