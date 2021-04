Victime du Covid-19, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau absente du JT de 13 heures pour plusieurs jours

Posted by La Rédaction on. Updated:

La jeune femme qui remplace désormais Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13 heures est contrainte de laisser sa place à Jacques Legros après avoir été testée positive au Covid-19.

Ce lundi, la jeune femme n’était pas sur le plateau de TF1 pour assurer le JT de 13 heures qu’elle présente depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut le 18 décembre dernier.

Et la raison de son absence, c’est Marie-Sophie Lacarrau qu’il l’a annoncé sur son compte Twitter : « Le Covid m’empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite. En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h ! » explique la journaliste âgée de 45 ans.

Puis dans un second message, Marie-Sophie L. précise qu’elle pense à « pense à Jacques Legros et Dominique Lagrou qui révéleront tout à l’heure la liste des 24 marchés en compétition cette année pour remporter le titre de Votre Plus Beau Marché » . La jeune femme qui ajoute qu’elle aurait tellement aimé être là pour cet événement qu’elle estime comme « un moment fort du 13h ».

📺Pas de rentrée pour moi aujourd’hui.

Le Covid m’empêche de vous retrouver comme prévu à 13h.

Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite. ⏳En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h !@TF1LeJT — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) April 26, 2021

Marie-Sophie L. est donc placée à l’isolement, loin des plateaux de TF1, le temps de se soigner avant de retrouver les téléspectateurs et les reportages axés autours des régions.

