Pour fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon, l’exposition éponyme aura lieu à la Grande Halle de La Villette selon un calendrier à redéfinir en fonction de la situation sanitaire. « Exposition prévue du 14 avril au 19 septembre 2021 nouvelles dates à venir. »

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, l’exposition Napoléon propose une mise en scène du destin invraisemblable d’un personnage complexe, tant admiré que controversé, victorieux et déboutonné, héroïque et tragique, fascinant toujours autant nos contemporains. Elle rappellera ses legs politiques et culturels dont la France, entre autres, a durablement été marquée.

De l’histoire à l’intime, la vie de Napoléon sous toutes ses facettes

Les années d’apprentissage au collège militaire de Brienne ; les campagnes d’Italie (1796) et d’Égypte (1799) ; le coup d’État du 18 brumaire et le Consulat ; l’avènement de l’Empire ; Napoléon intime, ses femmes, Joséphine puis Marie-Louise, son fils légitime, le roi de Rome ; Napoléon, le chef de guerre ; Napoléon et l’Europe, à la tête de laquelle il place ses sœurs et frères ; le déclin de l’Empire, illustré par deux échecs militaires, la campagne d’Espagne (1808) et la campagne de Russie (1812) ; les Cent jours et sa chute définitive après la bataille de Waterloo, autant d’événements autour desquels l’exposition s’articulera.

De nombreux chefs-d’œuvre pour évoquer les arts et la vie de cour

De spectaculaires reconstitutions pour évoquer les arts et la vie de cour d’une époque brève, quinze années, mais qui marquera durablement les arts décoratifs. « À la suite de la campagne d’Egypte, seront présentés meubles et objets d’art créés dans l’esprit égyptien, tandis qu’un salon montrera l’évolution du style à l’apogée de l’Empire. Une salle du trône côtoiera une table dressée avec les plus riches productions. Ces espaces seront complétés par de magnifiques vêtements de cour, des armes de luxe, des décorations, des porcelaines de Sèvres, des pièces d’orfèvrerie, jusqu’à une monumentale voiture commandée pour son mariage avec Marie-Louise ainsi que le plus modeste char funèbre utilisé pour ses obsèques à Sainte-Hélène. S’y ajouteront des objets personnels de l’empereur ainsi que la spectaculaire tente de campagne avec son mobilier d’origine ; la guerre ne sera pas absente avec un canon, un caisson à munitions, plusieurs mannequins et la projection sur un écran géant d’une des plus fameuses charges de cavalerie de l’histoire de France, celle de la bataille d’Eylau. Sans oublier les nombreuses sculptures qu’accompagneront les tableaux réalisés par les plus grands peintres de l’époque comme David, Gros ou Gérard. »

Commissariat : Bernard Chevallier, conservateur général honoraire du Patrimoine ;

Arthur Chevallier, écrivain et éditeur ;

Frédéric Lacaille, conservateur général en charge des peintures du XIXe siècle des châteaux de Versailles et de Trianon ;

Grégory Spourdos, adjoint au chef du département des expositions et de la muséographie et chef du pôle muséographie du musée de l’Armée ;

Hélène Cavalié, conservateur en chef du Patrimoine et directrice adjointe des collections du Mobilier national ;

Jean-Baptiste Clais, conservateur au département des Objets d’art du musée du Louvre ;

Christophe Beyeler, conservateur général du Patrimoine chargé du musée Napoléon Ier et du cabinet napoléonien des arts graphiques du château de Fontainebleau.

Scénographie : groupement concepteur Scénografia – VNT architectes – Hilighting Design – Lundi 8 – Graphica.

Informations pratiques :

horaires : tous les jours de 10h à 19h

tarifs : 20 €, TR 15 € (8-25 ans)

gratuit pour les 0-7 ans

accès : métro ligne 5 « Porte de Pantin »

tramway 3b « Porte de Pantin »

bus 75, 151 « Porte de Pantin »

parking sud « Cité de la Musique »

01 40 03 75 75

informations et réservations : expo-napoleon.fr

