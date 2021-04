France. Un premier cas de variant indien détecté dans le Lot-et-Garonne

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le premier cas de variant indien a été identifié dans le Lot-et-Garonne, a fait savoir l’ARS Nouvelle-Aquitaine ce jeudi.

Revenu d’Inde, l’homme a contracté le variant indien du Covid-19, dans le Lot-et-Garonne. Ce ne serait pas le premier cas identifié en France selon l’agence régionale de santé qui s’est confiée à BFMTV et qui précise que c’est le premier cas identifié dans cette région du pays.

Cette personne qui revenait d’Inde. « refaisait un test puisqu’il devait repartir à l’étranger. C’est là que dans tout le dispositif qui est fait pour repérer les variants, on a identifié que c’était le variant indien », a précisé l’ARS.

Un second cas suspect aurait été identifié à Bordeaux. Là encore, la personne revenait d’Inde et a été contaminée par le Covid-19. Les analyses sont en cours d’identification pour savoir si ce passager est porteur du variant. l’ARS a précisé à nos confrères que ces deux cas ne seraient pour le moment pas des cas graves et qu’à ce stade, ces deux derniers ne font pas l’objet d’une hospitalisation.

