Opter pour le professionnalisme des hôtesses d’accueil pour vos événements

[Contenu Sponsorisé]

Vous organisez régulièrement des événements dans le cadre de votre activité professionnelle ? Pensez à engager des hôtesses d’accueil.

Vous êtes amené à organiser de grands événements dans le cadre de votre profession, alors songez à recruter des hôtesses pour la prise en charge de l’accueil des participants. De par son expérience et son professionnalisme, l’hôtesse d’accueil accompagne en effet le public tout au long de l’événement, en étant disponible pour l’orienter et répondre à ses éventuelles interrogations.

Sur quels événements recruter des hôtesses d’accueil ?

L’organisation d’un événement demande de considérer la phase d’accueil, mais aussi la possibilité d’avoir un personnel disponible pour guider les participants tout au long du temps fort.

Une hôtesse d’accueil, comme celle que vous vivez recruter en passant par le site d’Hotesse Job, peut prendre part aux événements suivants :

des salons et des expositions

des congrès, des séminaires, des conférences et des conventions

des inaugurations, des lancements de produits et autres événements d’entreprises

des rencontres internationales

des événements culturels et sportifs

Quel est le rôle des hôtesses d’accueil ?

Lors des grands événements, la présence d’hôtesses d’accueil s’avère être indispensable. Elles sont des actrices incontournables de leur succès.

Une hôtesse d’accueil est en premier lieu présente pour accueillir le public avec courtoisie à son arrivée, le saluer, valider son entrée, lui proposer un vestiaire, l’orienter vers le lieu souhaité et lui donner toutes infirmations qui lui sont nécessaires. Que vous accueillez des clients, des partenaires ou un public venu flâner sur un salon, la présence d’hôtesses d’accueil renvoie une image professionnelle et sérieuse des organisateurs. Il est important que les participants se sentent considérés et qu’ils soient mis en confiance dès le départ.

Mais la mission de l’hôtesse d’accueil ne s’arrête pas au moment de l’entrée des personnes dans le lieu où se tient l’événement. Elles sont en effet présentes et disponibles tout au long de la manifestation pour orienter et donner des informations.

En tant que professionnelle polyvalente, l’hôtesse d’accueil peut aussi en fonction de l’événement être amenée à prendre en charge les missions suivantes :

le service en salle

la distribution de flyers

le passage de micro lors d’interventions orales

la remise de prix

la saisie informatique de données

Il est évident que le rôle de l’hôtesse d’accueil est en effet bien plus large que ce que l’on pense.

Comment s’assurer de recruter des hôtesses d’accueil compétentes ?

Il y a différentes façons de recruter des hôtesses d’accueil. Vous pouvez bien évidemment passer par les principales plateformes d’offres d’emploi et faire passer les entretiens vous-même. Mais il n’est cependant pas toujours évident d’organiser un événement d’un point de vue matériel et en terme de contenu, et de prendre en charge le recrutement des hôtesses en parallèle.

C’est pour cette raison qu’il peut être opportun de passer par une agence spécialisée dans les métiers de l’accueil pour l’embauche des professionnelles. L’agence dispose en effet de divers profils dans sa base de données. Elle est en outre la mieux placée pour trouver la ou les candidates qui correspondent à vos besoins.

Chaque hôtesse d’accueil dispose de son propre parcours et de ses propres spécificités et qualités. Pour le succès de votre événement, elle doit être à l’aise avec le domaine dans lequel vous œuvrez. Et pour cela, l’agence spécialisée dans les métiers de l’accueil vous aident à trouver les meilleures professionnelles, celles sur qui vous pourrez compter à chaque instant.