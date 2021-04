Israël : une bousculade géante fait au moins 44 morts au cours d’un pèlerinage

Posted by La Rédaction on

Dans le nord d’Israël, une bousculade géante a fait des « dizaines de morts » ce vendredi 30 avril 2021.

Effondrement de gradins, « bousculade » géante : 100 000 personnes sur place, alors que 10 000 seulement étaient autorisées à participer à cet événement. C’est le plus grand rassemblement public depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Les secouristes évoquent au moins 44 morts et une « dizaine » de blessés dans la nuit durant laquelle a eu lieu l’événement au mont Meron dans le nord d’Israël. C’est le flou artistique total lorsqu’il s’agit de savoir comment une telle cohue aurait pu se déclencher ! Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a appelé la population à « prier pour sauver les blessés ».

Il y avait foule sur le mont Meron !

La cérémonie de Lag Baomer est la plus importante et se tient sur le mont Meron, lieu de sépulture de Rabbi Shimon bar Yohaï, de son fils Rabbi Eléazar bar Shimon et d’autres Sages éminents comme Hillel et Shammaï.

Pour cette occasion, les autorités avaient permis la présence de 10 000 personnes dans l’enceinte du tombeau mais, selon les organisateurs, plus de 650 bus ont été affrétés dans tout le pays, soit au minimum 30 000 personnes, tandis que la presse locale fait état de 100 000 personnes sur place. Après minuit, des appels d’urgence aux secouristes se sont multipliés et six hélicoptères ont été déployés afin d’évacuer des blessés dans des hôpitaux de Safed et Nahariya, deux villes dans le nord du pays.

Lag Baomer est une fête joyeuse marquant le souvenir de la fin d’une épidémie dévastatrice parmi les élèves d’une école talmudique. Mais la réalité dépasse la fiction et pour l’heure, les hypothèses s’enchainent pour connaître l’origine réelle d’un tel désastre.

Par Bruno Deslot