Déconfinement. Les expositions les plus attendues à Paris pour 2021

Picasso-Rodin

Picasso-Rodin, la double exposition au musée national Picasso et au musée Rodin.

En s’associant, les deux musées proposent une double-exposition d’exception autour de deux grands artistes, Picasso et Rodin. Du 9 février 2021 au 2 janvier 2022, deux expositions sur les liens qui unissent les deux artistes sont à voir dans leurs musées respectifs. C’est une grande première !

Informations pratiques

Musée national Picasso-Paris

5 rue de Thorigny, 75003 Paris

Tel : 01 85 56 00 36

Musée Rodin

René Magritte

Magritte en plein soleil : sa période Renoir au musée de l’Orangerie.

Le musée de l’Orangerie propose une exposition assez inattendue à propos de la période Renoir de Magritte. Une période allant de 1941 à 1947, présentée comme un cycle durant lequel le peintre a souhaité voir la vie en « rose » en s’inspirant des impressionnistes dans plus d’une centaine d’œuvres. Assurément, cette proposition étonnante, permet de découvrir le peintre sous un autre angle au musée de l’Orangerie du 19 mai au 19 juillet 2021.

Informations pratiques

Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries

Place de la Concorde

75001 PARIS

+33 (0)1 44 50 43 00

Expo Napoléon

Napoléon, l’événement de la saison à la Grande Halle de la Villette

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la Grande Halle de la Villette propose une installation haute en couleurs à l’image de l’empereur français qui a durablement marqué son époque et bien plus encore.

L’incroyable destinée de Napoléon est à découvrir du 14 avril au 19 septembre 2021 à la Grande Halle de la Villette.

Informations pratiques

Grande Halle de la Villette

211, AVENUE JEAN JAURÈS

75019 PARIS

Dali, l’énigme sans fin

Dali, l’énigme sans fin

Les œuvres de Dali sont connus, mais qui se cache derrière ? L’atelier des Lumières propose une exposition surprenante révélant les secrets d’un des plus grands peintres de sa génération. C’est une révélation à ne pas louper à l’Atelier des Lumières du 1er mai 2021 au 2 janvier 2022.

Informations pratiques

L’Atelier des Lumières

38 rue Saint Maur

75 011 Paris

T. 01 80 98 46 00

Paul Signac, les harmonies colorées

Paul Signac, les harmonies colorées l’exposition du musée Jacquemart-André

Une occasion de découvrir une soixantaine d’œuvres magistrales toutes issues d’une collection particulière grâce à cet hommage que le musée Jacquemart-André rend à Paul Signac du 5 mars au 19 juillet 2021.

Informations pratiques

Musée Jacquemart-André

158 boulevard Haussmann 75008 Paris

Tél. : 01 45 62 11 59

Musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart-André célèbre le génie de Botticelli

Une exposition qui célèbre le génie créatif d’un peintre devenu l’un des plus grands artistes de Florence qui, sans relâche, a alterné création unique et production en série. Bien au-delà de son rôle de créateur, Botticelli fut également entrepreneur et formateur mettant en exergue un développement stylistique personnel tout à fait unique qui influencera les artistes florentins du Quattrocento. L’exposition Sandro Botticelli est à voir du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022.

Informations pratiques

Musée Jacquemart-André

158 boulevard Haussmann

75008 Paris

Tél. : 01 45 62 11 59

Thierry Mugler : couturissime

Thierry Mugler : couturissime au musée des Arts Décoratifs de Paris

Thierry mugler s’est imposé comme le couturier le plus inventif et audacieux de sa génération. Un sens étonnant de la mise en scène pour des défilés toujours plus incroyables et spectaculaires, allié aux mannequins les plus iconiques, de Jerry Hall à Iman, Mugler signe son grand retour dans la capitale du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022.

Informations pratiques

Musée des Arts Décoratifs

107, rue de Rivoli

75001 ParisTél. : +33 (0)1 44 55 57 50

L’heure bleue de Peder Severin Krøyer

L’heure bleue de Peder Severin Krøyer au musée Marmottan-Monet

Le musée Marmottan-Monet présente la première exposition monographique jamais consacrée en France à l’un des plus grands maîtres de la peinture danoise Peder Severin Krøyer (1851-1909). Plus de soixante chefs d’œuvre mettent à l’honneur ce remarquable interprète de l’heure bleue, un phénomène météorologique qui précède le crépuscule et se déploie surtout aux lointains bords de mer septentrionaux. Du 28 janvier au 25 juillet 2021, L’heure bleue dévoile ses plus intimes secrets au musée Marmottant-Monet.

Informations pratiques

Musée Marmottan-Monet

2, rue Louis-Boilly

75016 Paris

