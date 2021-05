Annecy : disparu depuis le 10 avril dernier, le corps de Christopher a été retrouvé

Posted by La Rédaction on. Updated:

Il n’avait plus donné signe de vie depuis le 10 avril dernier. Après plusieurs jours de recherche, le corps de Christopher a été retrouvé ce dimanche 2 mai.

Âgé de 34 ans, Christopher avait disparu le 10 avril dernier après avoir quitté à pied son domicile de Vieugy, en Haute-Savoie. Il n’avait ni ses papiers, ni son téléphone sur lui au moment de son départ.

Très rapidement, un important dispositif de recherche avait été mis en place sur le secteur, mobilisant ainsi une cinquantaine de gendarmes, appuyés par un hélicoptère.

Au totale, ce sont quatre battues qui avaient été organisées les week-ends des 24 et 25 avril et du 1 et 2 mai, dans le Veyrier et dans le Semnoz, rapporte le Dauphiné. Après plusieurs jours de recherche, le corps sans vie du jeune homme a été découvert dimanche après-midi par un randonneur. La victime se trouvait au bas d’une barre rocheuse haute d’une quinzaine de mètres, précise le quotidien régional.

Les gendarmes prévenus, se sont rendus sur cette zone difficile d’accès et n’ont pu que constater le décès de Christopher, confirmant ainsi qu’il s’agissait bien du corps de la victime portée disparue. La dépouille a été hélitreuillée et un examen du corps a été pratiqué. Celui-ci confirme que le jeune homme est décédé des suites d’une chute. Les enquêteurs cherchent maintenant à comprendre les circonstances de cette chute, à savoir si celle-ci est liée à un accident ou un suicide.

