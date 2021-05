États-Unis : infestée de poux, la fillette de quatre ans frôle la mort, la maman arrêtée

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Une mère de famille a été arrêtée et est accusée de négligence envers sa fillette de quatre ans qui a frôlé la mort après avoir été infestée de poux.

Shyanne Nicole Singh, âgée de 26 ans, a été arrêtée quand sa fille de quatre ans a été hospitalisée en urgence le 20 avril dernier à l’hôpital de Scottsburg, dans l’Indiana, pour une grave infection au cuir chevelu, après la présence massive de poux.

Selon le MailOnline, lorsque la victime a été hospitalisée, le niveau d’hémoglobine de la fillette (protéines servant à l’apport de l’oxygène dans les globules rouges), était de 1.7 grammes par décilitre lorsque le niveau normal est de 12 grammes par décilitre.

La fillette qui a été prise en charge rapidement, était entre la vie et la mort et ne pouvait plus marcher. Il lui aura fallu pas moins de quatre transfusions sanguines pour que son état de santé s’améliore. Sa sœur aînée de six ans, a également été infestée de poux mais son niveau d’hémoglobine n’était pas aussi bas que la fillette de quatre ans.

La mère de famille qui a été interpellée pour « négligence d’une personne en charge entraînant des blessures graves » a été poursuivie en justice. Entendue par le juge, elle a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué la présence des poux dans les cheveux de sa fille.

Le tribunal a tranché et la garde de ses filles lui a été retirée. En 2020, c’est une adolescente de 12 ans qui avait trouvé la mort après une anémie provoquée par des poux qu’elle avait depuis trois ans à la tête.

