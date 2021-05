Le Mini Macaron : découvrez notre test des vernis semi-permanent Sérenity

Posted by Edwige C. on. Updated:

C’est bientôt l’été et pour l’occasion la marque le Mini Macaron nous à offert ses nouvelles couleurs de vernis semi permanent.

La marque le Mini Macaron surfe sur la tendance pastel avec une nouvelle lampe à led couleur rose poudré qui permet de faire sécher les vernis 3 et 1 de la marque. Toujours dans les tons pastel nous avons eu la chance de découvrir les nouvelles couleurs de la gamme Sérenity.

Le Mint Chocolate Chip : un vert d’eau magnifique

Le Milkshake : un blanc ultrabrillant

Fleur Bleue : un bleu crémeux

Pour appliquer votre vernis semi-permanent, il faut commencer par bien préparer vos ongles à l’aide d’un pouce cuticule et d’une lime à ongle. Lorsque vos ongles sont propres, appliquer une couche de vernis 3 et 1 de la couleur de votre choix puis placer votre doigt sous la led. Appuyer sur le bouton pendant 30 secondes avant que le vernis soit sec.



Je vous conseille d’appliquer les 3 couches de vernis. En effet, les couleurs pastel sont claires et la 3ème couche permet d’avoir un jolie rendu.



Nous avons beaucoup apprécié la nouvelle couleur rose poudré de ce nouveau Mini Macaron. C’est un produit idéal pour partir en vacance car il prend très peu de place et permet d’avoir une manucure parfaite pendant une semaine (voir plus).

Par Edwige Colin