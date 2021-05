Savoie : Deux avalanches meurtrières font 7 morts à Valloire

Posted by La Rédaction on

Ce samedi, deux avalanches se sont déclarées en Savoie faisant sept morts. La préfecture avait pourtant mis en garde contre les risques d’instabilité du manteau neigeux.

C’est d’abord sur la commune de Valloire située près du Col du Galibier à 2642 mètres d’altitude qu’à eu lieu le premier accident. Ce sont quatre personnes originaires des environs de Grenoble qui y ont perdu la vie. Elles étaient âgées de 42 à 76 ans. Parmi les groupes de randonneurs emportés, composés de deux et trois personnes, une a survécu et a été retrouvée en bonne santé par les secours.

Ce sont six militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne, deux hélicoptères et deux chiens d’avalanche qui étaient à la recherche des victimes. Le maire de la commune, Jean-Pierre Rougeaux s’est exprimé : « Avec une météo comme celle d’aujourd’hui, c’est tentant de sortir en montagne mais c’est aussi extrêmement piégeux. »

Vers 14 heures une seconde avalanche se déclare dans le secteur du Mont Pourri à 3779 mètres d’altitude, dans le massif de la Vanoise, faisant trois autres victimes. Depuis le début de la semaine, 12 personnes ont perdu la vie dans les Alpes.

Vendredi, la préfecture avait mis en garde contre des risques d’avalanches particulièrement élevés. Ce phénomène provient à cause du redoux des températures après d’importantes chutes de neige dans les hauteurs. Plus tôt dans la semaine, cinq autres personnes avaient déjà été emportées en Isère et dans les Hautes-Alpes. Le bilan est donc à douze morts dans les Alpes en une semaine.

Selon les statistiques d’accidentologie de l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches publiées chaque année, 28 personnes ont trouvé la mort dans des conditions similaires depuis le début de la saison.

Compte tenu des abondantes chutes de neige attendues ces prochaines heures qui s'ajoutent à celles déjà tombées, le risque d’#Avalanches reste important sur tous les massifs de #HauteSavoie. Débutants ou confirmés, soyez très prudents dans la pratique des activités de #Montagne pic.twitter.com/SvDAR03Z6Q — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) May 7, 2021

Par Marion Hauptmann