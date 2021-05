France. La traque se poursuit dans les Cévennes pour retrouver l’auteur du double meurtre

Posted by Emilie Autin on

La recherche intensive d’un homme suspecté d’un double meurtre dans les Cévennes s’intensifie. Il aurait tué à la fois son patron et un de ces collègues dans une scierie ce 11 mai. Les autorités ont, au cours d’une conférence de presse ce 12 mai, appelé le suspect à la raison et à déposer les armes.

Après le drame, le village de Plantiers reste suspendu aux lèvres des autorités. Ce mardi 11 mai, un employé d’une scierie proche du village a ouvert le feu sur son patron et l’un de ses collègues. Les deux personnes sont décédées. Au lendemain de ce drame, le suspect n’a toujours pas été interpellé malgré la traque entamée par les gendarmes. Ce dernier pourrait être encore armé, et potentiellement dangereux.

Lors d’une conférence de presse tenue par le procureur de la République de Nîmes, des explications ont été avancées ainsi qu’un appel à la raison au tueur. Selon Eric Maurel, et ses paroles rapportées par FranceInfo, l’employé n’avait « pas salué son patron qui le lui a fait remarquer. Le mis en cause a sorti une arme de poing et a immédiatement ouvert le feu », l’homme est ensuite « rentré chez lui, aurait récupéré une arme et serait reparti dans la forêt »

Le procureur a aussi dressé un bref portrait de celui qui aurait commis le double homicide dans cet affaire. Le meurtrier présumé aurait 29 ans. BFMTV le rapporte comme un homme ayant une appétence pour les armes, adepte de tir sportif. L’homme serait d’ailleurs licencié dans un club de tir. Plus jeune, il aurait tenté de rejoindre l’armée pour devenir tireur d’élite précise France 3, mais en aurait été empêché par des problèmes de vision.

Le procureur d’Alès a lui précisé lors d’un autre point presse que l’homme avait une personnalité très procédurière ainsi qu’un comportement assez inquiétant de type paranoïaque depuis quelques temps. François Schneider, le procureur, a indiqué que l’homme recherché aurait eu des conflits avec l’ancien maire du village, mais surtout avec « son employeur pour des problèmes d’horaire de travail ».

Pour conclure sa prise de parole, le procureur de la République de Nîmes a adressé quelques mots au meurtrier présumé. « Le seul message que je peux lui adresser, c’est de revenir à la raison, de déposer les armes, et parce qu’il le doit à sa famille, qu’il le doit aux familles des victimes, qu’il le doit à sa communauté, de venir s’expliquer sur son passage à l’acte dans le cadre d’une reddition pacifique. C’est en tout cas l’espoir que je formule ».

C’est encore un effectif impressionnant de plus de 280 gendarmes, aidés de multiples moyens techniques, qui quadrillait la zone encore aujourd’hui. La traque du fuyard s’intensifie, les habitants des environs sont appelés à la prudence par les autorités. « Il est doté d’armes d’épaule, notamment un fusil à lunette, et de poing. Il n’a pas pu emporter tout son arsenal mais a plusieurs armes avec lui. » a précisé le colonel de la gendarmerie du Gard Laurent Hass. La traque du suspect pourrait donc être longue et complexe pour les forces de l’ordre, avec des risques d’échange de coup de feu.

