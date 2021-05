Comment rendre son intérieur plus convivial ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Se sentir bien chez soi, nous en rêvons tous. Mais quand certains réussissent à créer le cocon douillet parfait, d’autres galèrent avec l’agencement et la déco. Retrouvez les conseils utiles pour que la métamorphose de votre intérieur se déroule sans faux pas.

Définissez votre fil d’Ariane

Vous devez choisir un concept autour duquel vous articulerez votre décoration intérieure . L’objectif est de créer un univers harmonieux et cohérent. Un immense gorille conviendra par exemple dans une ambiance jungle mais fera tache dans un espace cosy.

Il est également important de souligner l’affectation de chaque espace en équipant convenablement vos pièces. Prévoyez un assortiment d’accessoire bureau pour votre espace de travail, installez des rangements fonctionnels dans la cuisine et la salle de bain, habillez le salon avec des stickers, des coussins… pour apporter plus de chaleur. Précisons que rien ne vous empêche d’aménager vos pièces dans des styles différents.

A l’évidence, esquisser un plan pour chaque pièce à aménager vous sera d’une aide précieuse. N’oubliez pas de tenir compte des dimensions des meubles et accessoires afin de vous assurer un rendu accueillant et agréable au regard.

Pensez à long terme

Un style qui vous plaît aujourd’hui pourrait vous lasser au bout d’un moment. Ne prenez donc pas le risque de réaliser des changements trop conséquents. Le mieux serait d’y aller par petites touches. Si vous avez envie de couleurs, les tableaux, les luminaires, les tapis ou encore le linge de maison sont des alternatives au changement radical de la couleur de vos murs.

Suivant la même logique, il est possible que votre mode de vie évolue (naissances, départ des enfants adultes, adoption du télétravail à 100%…). Ces changements vont requérir de nouvelles modifications de votre agencement. C’est pour cela qu’il est important de limiter l’encombrement afin de permettre une éventuelle réorganisation. Le ménage de printemps est ainsi une occasion à saisir pour revoir ce dont vous avez besoin et ce dont vous pouvez vous défaire.

N’oubliez pas la verdure !

Les plantes ont l’avantage de s’intégrer à la perfection dans tous les styles déco. Elles apportent de la vie et des couleurs qui peuvent être douces ou intenses, selon les variétés choisies. Si vous n’avez pas la main verte ou si vous êtes allergiques aux plantes, vous pouvez toujours miser sur les versions artificielles. Jouez avec les pots et jardinières pour sublimer vos cactus, fleurs et plantes grasses. Il va de soi que ces accessoires devront être choisis dans un style cohérent avec la décoration dans sa globalité.