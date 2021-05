La traque se poursuit dans les Cévennes pour retrouver Valentin Marcone

Posted by La Rédaction on

Les gendarmes inquiets, craignent que le fugitif, surarmé et équipé de vivres, ait installé un poste avancé et protégé pour les défier.

La traque cévenoles se poursuit : mais où est Valentin Marcone ?

Depuis, mardi matin, le fugitif, âgé de 29 ans, ayant tué son patron et un collègue dans une scierie du village des Plantiers (Gard), est toujours introuvable. La traque se poursuit avec pas moins de 350 gendarmes qui ont repris les recherches, ce vendredi matin, dans un secteur difficile, vallonné et boisé de 350 km2. Ils se déplacent aussi à pieds en diffusant la voix du père de Valentin Marcone, lui demandant de déposer les armes.

Quelques longueurs d’avance

Valentin Marcone possède un bel avantage sur les forces de l’ordre car il connaît très bien la zone. Les suppositions vont bon train du côté des gendarmes pensant qu’il a organisé sa défense avec un poste de combat avancé pour les attendre. Surarmé, avec un pistolet automatique et un fusil à lunette longue portée, le jeune homme est très redouté. Des gens le connaissant un peu, le décrivent comme un peu paranoïaque.

LIRE AUSSI – Double meurtre dans les Cévennes : La gendarmerie publie la photo de l’homme le plus recherché de France

Qui est Valentin Marcone ?

Presque trentenaire à l’apparence très jeune, les cheveux châtain et très courts, portant des lunettes fines, il est marié et père d’une petite fille. Installé depuis une dizaine d’années, le jeune fugitif était plutôt discret. Pas très sociable et solitaire, il ne fréquentait pas trop les autres. En conflit avec son employeur, pour des problèmes d’horaires de travail, « Il venait au travail avec un gilet pare-balles » selon le procureur de Nîmes, Éric Maurel. Aucune menace, pas de geste violent à l’égard de ses collègues, mais ce mardi, tout bascule lorsque, à la suite d’une simple remarque de son patron, il sort un pistolet et tire sur l’employeur, puis de plusieurs balles dans la tête de l’un de ses collègues. Non connu pour des violences, un casier judiciaire vierge, le suspect à une « personnalité très particulière », très « procédurière » et un comportement de « type paranoïaque » depuis quelques temps, selon le procureur d’Alès, François Schneider. Ancien employé de mairie, il était en conflit avec l’ex-maire des Plantiers et avait aussi déposé plusieurs plaintes contre différentes personnes.

Actuellement, quatre familles des Plantiers, possiblement ciblées par Valentin Marcone, ont été évacuées de leur domicile et mises à l’abri.

Armes à feu et à tir : une passion ?

Passionné par le tir sportif, Valentin Marcone possède les autorisations pour détenir une arme. De plus, le profil Facebook du suspect, est illustré par l’image d’une carabine. Sur son compte, il multiplie les références à un jeu vidéo de guerre et des publications hostiles aux autorités : police, justice, hommes politiques…sur sa chaîne Youtube, il partage des vidéos de ses sessions de tir. Il a une véritable appétence pour les armes et aurait souhaité rejoindre l’armée pour devenir tireur d’élite, mais n’y ai jamais parvenu à cause de problèmes de vue.

La traque s’annonce laborieuse, Valentin Marcone connaît très bien le pays, c’est un chasseur et maîtrise toutes les combines de la zone.

Par Bruno Deslot