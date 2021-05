Meurtre dans les Cévennes : le tireur s’est rendu aux gendarmes après plusieurs jours de traque

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Valentin Marcone qui était en fuite depuis mardi à la suite de son double meurtre, s’est rendu de lui même ce vendredi.

L’information a été publiée en début de soirée par Gérald Darmanin. Dans une publication postée sur son compte Twitter, le Ministre de l’Intérieur a annoncé que l’homme recherché depuis mardi s’était rendu.

« L’homme recherché depuis mardi dans le Gard s’est rendu. Merci à tous les agents de l’Etat pour leur mobilisation exceptionnelle, jour et nuit, durant ces 3 derniers jours. Notamment les 350 gendarmes, dans le cadre de l’enquête judiciaire, la Préfète et la sous préfète du Vigan » a écrit Gérald Darmanin qui n’a pas donné plus de précisions sur les circonstances de l’arrestation du jeune homme de 29 ans.

Valentin Marcone, âgé de 29 ans, est soupçonné d’avoir tué son patron ainsi que l’un de ses collègues dans une scierie. Les faits se sont produits mardi dernier dans cette entreprise située dans le village des Plantiers où était employé le jeune homme qui est passionné d’armes à feu. Après son double-meurtre, le jeune homme avait pris la fuite.

S’en est suivi une traque de plusieurs jours dans une zone escarpée, qui a mobilisé près de 300 gendarmes et d’importants moyens de recherche pour trouver l’homme qui s’était caché. Après plusieurs jours de recherche, les gendarmes avait ciblé une zone rouge de 15 km carré, une zone où se trouvait bien l’homme qui a fini par se rendre aux forces de l’ordre ce vendredi.

Gérald Darmanin qui a de son côté félicité les gendarmes pour leur « leur engagement exceptionnel qui a permis d’obtenir ce résultat » comme il le souligne sur les réseaux sociaux. « Une belle manœuvre dans un environnement très exigeant : dans les airs, dans la garrigue, de jour et de nuit… fier de ces femmes et hommes qui ont fait preuve d’abnégation et de robustesse. » a-t-il ajouté.

