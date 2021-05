Disneyland Paris annonce la réouverture de ses deux parcs le 17 juin prochain

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce lundi 17 mai, le parc Disneyland Paris a annoncé la réouverture de ses deux parcs d’attractions, dès le 17 juin prochain.

C’est via un communiqué de presse que le groupe américain a annoncé cette réouverture. « Les visiteurs pourront à nouveau profiter de leurs attractions préférées dans les deux Parcs Disney, qu’il s’agisse de faire le plein de sensations fortes avec StarWars TM : Hyperspace Mountain et The Twilight Zone Tower of Terror ou de partir à l’aventure dans des attractions familiales comme PeterPan’s Flight et Ratatouille : L‘Aventure Totalement Toquée de Rémy. » peut-on lire.

Pas de jauge fixée pour le moment

Un réouverture qui se fera avec la mise en place d’un protocole sanitaire aux mesures appropriées. L’ensemble des visiteurs devront porter obligatoirement un masque dès l’âge de 6 ans. Des mesures de santé et de sécurité seront mises en œuvre dans l’ensemble de la destination comme les files d’attente, les boutiques, les hôtels ou encore les restaurants.

Disneyland Paris n’a pour le moment pas fixée de jauge quotidienne de visiteur dans ses parcs mais fait savoir que « les mesures seront adaptées aux recommandations des autorités françaises, afin d’améliorer l’expérience des visiteurs tout en apportant un environnement sécurisant pour tous.

Plusieurs spectacles et certaines expériences ne pourront toutefois pas être assurés, en raison des restrictions sanitaires mises en place, précise Disneyland Paris dans son communiqué.

Une nouvelle attraction au Parc Walt Disney Studios

Les visiteurs pourront découvrir une tout nouvelle attraction qui ouvrira ses portes dès le 17 juin, au Parc Walt Disney Studios. Intitulée Cars Road Trip, cette dernière proposera aux visiteurs un voyage inspiré de la Route 66, sur les traces des personnages populaires des films Disney and Pixar Cars comme Flash McQueen et Martin. Une nouvelle attraction qui devrait plaire aux familles.

Dès le 21 juin, les visiteurs pourront également découvrir le nouvel hôtel New York – The Art of Marvel, thématisé autour de l’univers des supers héros de Marvel. Les réservation sont quant à elles disponibles dès ce 18 mai.

Pour plus d’informations concernant les conditions de réservation, rendez-vous sur : https://www.disneylandparis.com/fr-fr/

