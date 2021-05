Bordeaux : une mère de famille frappée pour avoir allaité son bébé en public

Posted by Jérémy Renard on

La jeune maman a été giflée parce qu’elle donnait le sein à son bébé de six mois dans un lieu public.

Maÿlis a raconté sa mésaventure dans une vidéo publiée par le site Doctissimo. Il y a quelques jours, la jeune femme a été agressé pour avoir donné le sein à son enfant en pleine rue. Une violente agression qu’elle a raconté aux journalistes.

Les faits se sont déroulés dans la ville de Bordeaux (Gironde). Alors qu’elle patientait dans à un point relai pour récupérer son colis, son petit garçon, Nino, né prématurément lui a réclamé à manger. La jeune mère de famille a tenté de le faire patienter mais face aux pleurs de l’enfant, la jeune femme a finit par lui donner le sein. « Je mets des vêtements adaptés, qui s’ouvrent sur les côtés, pour essayer vraiment de faire ça en toute discrétion, et là en plus, vu qu’il y avait du monde, j’ai caché avec ma veste. » explique la maman dans la vidéo.

« Vous n’avez pas honte ? »

Mais alors qu’elle commencé à nourrir son enfant, une dame qui patientait dans la file d’attente se met à hurler avant de lancer à sa victime : « vous n’avez pas honte ? ». Cette dernière qui se montre de plus en plus violente envers la mère de famille se met à l’insulter : « La nouvelle génération est là pour s’exhiber, vous êtes une maman vous devez prévoir les repas de votre fils, vous auriez dû faire ça chez vous, ce n’est pas quelque chose qu’on fait comme ça en public. » poursuit cette dernière qui va violemment gifle la mère de famille. « Je n’ai pas eu le temps de réaliser ce qu’il se passait, je me suis prise une gifle en pleine poire avec bébé dans les bras. » raconte la victime qui explique à cet instant n’avoir eu aucun soutien de la part des personnes qui se trouvaient à proximité. Pire encore, une dame « beaucoup plus âgée» a même félicité le geste de l’agresseuse.

Suite à cette agression, Maÿlis, impuissante face à la scène qu’elle venait de vivre, explique : « J’ai remis mon fils dans la poussette, ramassé mes lunettes de soleil qui avaient volé par terre, puis je suis rentrée à la maison, et j’ai pleuré. » La jeune femme aurait pourtant voulu réagir mais ne l’a pas fait parce qu’elle avait son enfant dans les bras.

La mère dépose plainte

Suite aux faits, l’une des amis de Maÿlis a décidé de prendre la parole pour raconter les faits via une publication postée sur Facebook. Une publication qui a fait énormément réagir les internautes qui ont apporté leur soutien à la victime. Plusieurs d’entre eux l’ont également encouragé à porter plainte. Cette dernière s’est finalement décidée à se rendre au commissariat mais explique avoir été choquée par le comportement de la personne qui a reçu sa plainte. Cette dernière lui aurait demandé « à quel pourcentage on voyait (sa) poitrine » une question à laquelle la maman aurait répondu « zéro ». La personne lui aurait alors « gentiment dit que c’était un peu de ma faute et que je l’avais cherché. J’étais choquée, j’ai pris sur moi et j’ai supporté. »

Depuis cette agression, Maÿlis explique que son fils est très stressé et a la nuque bloquée. La jeune mère de famille fait savoir qu’elle ne peut également plus allaiter car elle « n’a plus une seule goutte de lait. »

Par Jérémy Renard