Invité sur BFMTV lundi 17 mai au soir, Olivier Véran a fait le point sur cette première étape du déconfinement que tous les français attendent avec impatience

Posted by La Rédaction on. Updated:

À moins de deux jours de la première étape du déconfinement, le ministre de la Santé était l’invité spécial de BFMTV, lundi soir. Lors de cette émission spéciale, le ministre a appelé à la plus grande vigilance.

Malgré l’amélioration de la situation sanitaire et l’impatience grandissante des français de vouloir profiter enfin des terrasses, restaurants, cinémas, théâtres…le ministre de la santé a appelé la population à ne pas se relâcher. « On ne peut pas se planter, on a la ferme intention de réussir ce déconfinement » a déclaré Olivier Véran. Il en a profité pour utiliser un argument imparable depuis quelques temps : la vaccination qui endiguerait, à terme, la circulation du virus et l’émergence des variants.

Et les pistes de danse ?

Depuis le début de la crise, les discothèques sont fermées ce à quoi Olivier Véran assure donner une réponse dans le mois qui vient à propos d’une réouverture afin d’éviter les fêtes sauvages non encadrées. A la fin juin, une clause de revoyure sera envisagée pour déterminer les conditions sanitaires pour une éventuelle réouverture des boîtes de nuit. Le ministre en a profité pour insister que si cela doit passer par un pass sanitaire, ce sera le cas.

Un pass sanitaire pour les évènements sportifs

Pour taper dans le ballon devant plus de 1 000 personnes, il faudra un pass sanitaire. L’organisation est mathématique : « Le 19 mai, c’est 35% du stade jusqu’à 1000 personnes. À partir du 9 juin, on peut monter à 65% jusqu’à 5000 spectateurs » a déclaré Olivier Véran. Il faudra donc montrer pattes blanches pour aller au stade en démontrant que l’on est vacciné, ou bien que l’on a eu le Covid ou encore que l’on est protégé ou effectuer un test négatif de moins de 48 heures. Bien entendu, le ministre a rappelé que les personnes non vaccinées seront défavorisées. De quoi remplir les vaccinodromes avant les stades.

Mariages heureux et nombreux

La période estivale, propice aux mariages, sera elle aussi encadrée. Pour rappel, à compter du 9 juin, la restauration pourra se faire en intérieur avec une jauge à 50% comme dans les restaurants et les bars. Les mariages se déroulant après le 30 juin, dernière étape du calendrier de réouverture du pays, pourront se tenir sans règles sanitaires.

La vaccination des enfants est effective au Canada ou aux Etats-Unis, mais le ministre a estimé que le sujet pouvait être abordé pour la France mais qu’il était encore trop tôt car la vaccination n’est pas encore ouverte à tous les adultes.

La ministre a rappelé que le port du masque restait obligatoire en extérieur mais qu’une possible levée d’obligation serait envisagée si la circulation du virus continue de baisser.

Par Bruno Deslot