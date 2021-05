Mario Golf : Super Rush s’illustre dans une nouvelle bande annonce

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

L’emblématique plombier de Nintendo fera son retour dans un nouveau titre à savoir Mario Golf : Super Rush dont la sortie de celui-ci est prévue pour le 25 juin prochain.

La série Mario Golf prépare son grand retour avec Mario Golf : Super Rush, l’épisode le plus dynamique de la franchise! Le titre est prévu pour le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch.

Les fans pourront ainsi retrouver de nombreux personnages du Royaume Champignon dans différents modes, multijoueur ou solo. La nouvelle bande-annonce Jouez en famille et entre amis avec Mario Golf: Super Rush (Nintendo Switch) révèle un casting de personnages haut en couleur, un nouveau mode, différents parcours ainsi que de nombreux autres détails sur le jeu.

Plusieurs styles de jeu seront au programme dans ce nouveau titre qui proposera de nombreux modes variés comme le speed golf, le golf mêlée, le golf standart et l’aventure golfique. Autant d’ingrédients réunis pour pouvoir passer de bons moments en famille ou avec les amis.

Les joueurs pourront également choisir parmi l’un des 16 personnages du Royaume Champignon qui seront proposés. Chacun d’entre eux disposeront de différentes caractéristiques et de mouvements spéciaux uniques. Pauline, Bill Dozer et le Roi Bob-omb feront leur première apparition dans la série. Il sera possible d’entrer sur le green avec un, deux ou trois autres joueurs, en local et en ligne**, dans différents modes.



Rendez-vous dès le 25 juin pour découvrir ce nouveau titre de Nintendo.

Par Jérémy Renard