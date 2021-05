Choisir un comptoir en marbre pour sa cuisine : quels intérêts ?

Posted by La Rédaction on

Si vous souhaitez apporter une touche d’élégance à votre cuisine, un comptoir en marbre est ce qu’il vous faut. Le raffinement de ce matériau mettra en valeur cette pièce de vie de la famille.

Aujourd’hui, les comptoirs en pierres naturelles sont très tendance chez les designers d’intérieur. Ils ont ce charme indéniable, pour rendre chic chaque espace qu’ils occupent.

Pourtant, même si le marbre s’intègre facilement à tous les styles de déco, ce matériau a ses avantages et ses inconvénients. Avant d’acheter le comptoir en marbre qui vous a séduit, voici donc les intérêts et les désavantages que vous devez connaître. Sur https://bricotrend.com, vous pouvez trouver toutes sortes de conseils sur ce sujet.

Les avantages d’un comptoir en marbre

Avec sa texture naturelle, le comptoir en marbre séduit beaucoup de consommateurs, rien que pour sa beauté et son élégance. Il dégage une ambiance de luxe au cœur d’une cuisine.

La formation géologique de cette roche rend unique la configuration des veinures de chaque bloc. Une large gamme de couleurs est donc disponible, sans qu’aucune ne ressemble à une autre. C’est pour cela que d’innombrables finis sont mis à votre disposition sur le marché. Il y a le fini mat, luisant ou vieilli, et bien d’autres.

Malgré les nombreuses variétés de marbre, la texture de ce matériau s’adapte à tous les styles, classiques et modernes. Étant une roche résistante, le marbre est connu pour sa durabilité et sa résistance à la chaleur.

En outre, la formation naturelle du marbre a fait qu’il soit indiqué pour les cuisiniers. La raison, c’est un matériau stérile, il est antibactérien, et ne favorise pas la prolifération des bactéries sur sa surface.

Les défauts d’un comptoir en marbre

Naturellement, le marbre est une superposition de minerais de calcaire, ce qui le rend poreux. Cette caractéristique favorise la sensibilité aux taches et aux acides. Un comptoir en marbre absorbe donc les traces de café, vinaigre, citron et de vin rouge. Ce matériau est d’autant plus sensible aux égratignures, et se détériore au fil des années.

Afin d’éviter cette détérioration progressive due à la porosité, le comptoir en marbre a besoin d’être scellé tous les ans. Certains professionnels conseillent même d’appliquer un scellant au bout de 6 mois.

Pourtant, cette protection ne rend pas le comptoir parfaitement étanche aux acides et aux taches. Il est plus judicieux d’appliquer un scellant non toxique.

Comme le marbre est une pierre naturelle de qualité, le prix est également à la hauteur de la beauté de ce matériau. C’est un vrai produit de luxe, alors, il faut y consacrer un budget assez considérable. Sachez que le mètre carré du marbre vaut entre 40 et 200 dollars.

Comment entretenir un comptoir en marbre ?

Si vous faites l’acquisition d’un comptoir en marbre, sachez qu’il faut l’entretenir régulièrement, pour qu’il puisse traverser dignement les années, avec son élégance et sa beauté.

Voici les précautions à prendre pour que votre comptoir garde son fini lustré et résiste aux nombres des années :

– Passez un chiffon doux humide de temps en temps, avec de l’eau savonneuse. Utilisez un savon non agressif ;

– Pendant le nettoyage, insistez sur les taches récalcitrantes, en frottant avec des mouvements rotatifs ;

– Pour enlever les taches sur les parties foncées, appliquez de l’acétone ;

– Pour celles sur une surface claire, utilisez du peroxyde d’hydrogène ;

– Ayez l’habitude d’essuyer toute la surface avec un chiffon mouillé sans laisser de gouttes d’eau ;

– Ne glissez aucun objet sur le comptoir, et mettez des feutres sous les articles décoratifs ;

– Utilisez des napperons et des sous-verres, pour éviter les rayures ;

– Appliquez un scellant non toxique tous les 6 mois ou 1 an ;

– Évitez les produits abrasifs pour le nettoyage.