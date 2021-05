Créteil. (Vidéo) Un camion percute une poutre en béton sur la N6

Posted by La Rédaction on. Updated:

Il pensait sans doute que son camion allait pouvoir passer l’obstacle qui se trouvait en sortie du tunnel.

Il y a quelques jours, le conducteur d’un poids lourd s’est fait une belle frayeur en sortant d’un pont situé sur la nationale 6 au niveau de l’Avenue du Maréchal Fochdu à proximité du Carrefour Pompadour de Créteil (Val-de-Marne).

« Je pense il va toucher ! »

Dans une vidéo relayée sur la page Facebook Info Trafic IDF, on peut-y voir le chauffeur circuler sur la nationale 6 avec un camion d’un important gabarit. « Je pense qu’il va toucher. » s’exclame alors l’automobiliste qui se trouve juste derrière le véhicule et qui filme la scène avec son téléphone portable. Ce dernier ne s’étant pas trompé sur le sort du chauffeur du poids lourd puisqu’au moment de quitter le tunnel, ce dernier ne peut éviter la poutre en béton qui interdit pourtant la circulation aux camions de plus de 3m90 sur cet axe routier. Celle-ci étant signalée par un panneau quelques mètres en amont pour les véhicules de grands gabarits qui n’ont pas le droit d’emprunter ce tunnel dans les deux sens de circulation.

Fort heureusement, le conducteur du camion n’a pas été blessé mais une partie de la remorque du véhicule a été arrachée au niveau du toit comme en témoignent les images. Ce n’est malheureusement pas la première fois que ce type d’incident se produit sur cette portion de la N6 qui est fréquemment traversée par des camions qui oublient de regarder les signalétiques placées avant l’entrée du tunnel.

La déviation est pourtant bien indiquée en amont pour les poids-lourd de plus de 3m90. / Capture GoogleStreetView

