Déconfinement. Les fêtes foraines pourront rouvrir dès le 9 juin

Updated:

Après les parcs d’attraction, c’est au tour des fêtes foraines de rouvrir leurs portes.

Les fêtes foraines pourront rouvrir dès le 9 juin. L’annonce a été faite ce mercredi 19 mai par Nicolas Lemay, le président du syndicat des industriels forains sur France Bleu Nord.

Des mois et des mois de combats !

« Il a fallu qu’on mette en place ce mouvement pour qu’hier soir, nous obtenions enfin un protocole que nous attendons depuis le mois de mars. Ce protocole est sorti tard hier soir dans la soirée. Nous avons officiellement la date du 9 juin pour la réouverture des fêtes foraines » a déclaré Nicolas Lemay auprès de nos confrères.

Malgré cette bonne nouvelle, les forains sont en colères car ils pensaient pouvoir rouvrir leurs fêtes dès le 19 mai mais ils n’ont pas eu l’avale de l’exécutif. Pour Nicolas Lemay, les forains subissent « une discrimination commerciale. » Ce dernier qui précise que « Le 19 mai nous était promis en ouverture, et à quelques jours de l’ouverture, on nous a dit que ce n’était pas possible. Pas possible pourquoi ? On ne le sait pas. »

Les forains ont prévu plusieurs manifestations ce mercredi dont des opérations escargots sur l’ensemble du territoire afin de réclamer un protocole de reprise.

