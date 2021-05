McFly et Carlito : ils ont enfin tourné leur vidéo avec Emmanuel Macron

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Les deux Youtubeurs ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient enfin tourné leur vidéo à l’Élysée aux côtés d’Emmanuel Macron après le défi que le chef de l’État leur a lancé.

C‘est dans la boîte ! » : C’est par ces mots que McFly et Carlito ont annoncé ce mardi qu’ils avaient achevé leur tournage d’un concours d’anecdotes qu’ils ont réalisé à l’Élysée avec le chef de l’État, Emmanuel Macron.

Pour pouvoir réaliser ce concours, les deux Youtubeurs avaient été sollicités par le Président de la République pour réaliser un challenge. Les deux influenceurs aux 6.5 millions d’abonnés devaient se mettre en scène dans un clip vidéo pour expliquer les gestes barrières à appliquer. Si la vidéo dépassait les 10 millions de vues, les deux jeunes hommes seraient alors invité à l’Élysée pour réaliser un concours d’anecdotes avec le chef de l’État. Un challenge relevé haut la main puisqu’en l’espace de quelques jours, la vidéo intitulée « Je me souviens », publiée sur leur chaîne, avait été visionnée plus de 12 millions de fois. Aujourd’hui, elle compte plus de 15 millions de vues.

Reste plus qu’à patienter pour découvrir cette vidéo qui s’annonce inédite dans l’histoire des Youtubeurs qui ont pu rencontrer le Président de la République et surtout fouler le palais de l’Élysée.

Par Jérémy Renard