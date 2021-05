Réouverture des restaurants : Emmanuel Macron et Jean Castex ont pris un café en terrasse

Posted by Jérémy Renard on

Ce mercredi 19 mai, le Président de la République et le Premier Ministre se sont retrouvés assis en terrasse d’un restaurant pour prendre un café.

Pour la première fois depuis plusieurs mois, les bars, restaurants et lieux culturels ont pu rouvrir leurs portes ce mercredi 19 mai. Emmanuel Macron a fêté cette réouverture aux côtés de Jean Castex, en prenant un café en terrasse, situé rue Miromesnil, non loin de l’Élysée.

Un moment très médiatisé par les nombreux journalistes qui étaient présents aux côtés des deux hommes politique. « Nous y sommes ! Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. » a ensuite tweeté le chef de l’État.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Les deux hommes ont ensuite repris le chemin de l’Élysée, à pied et sous bonne escorte pour se rendre à un Conseil de défense qui sera suivi d’un Conseil des ministres.

Les cafés et restaurants qui étaient fermés depuis maintenant plus de six mois, sont de nouveau autorisés à servir leurs clients en respectant un protocole sanitaire très strict. En effet, ces deniers ne peuvent uniquement servir en extérieur, avec une jauge de 50% et les tables ne doivent pas dépasser les six personnes.

