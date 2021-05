Vernis permanent : bonne ou mauvaise idée ?

Posted by La Rédaction on

Si vous êtes une femme active, le temps vous manque parfois, pour se faire une beauté des ongles. Surtout avec l’été et les périodes de vacances qui arrivent, le vernis permanent est la solution idéale, pour éviter de se faire les ongles trop souvent.

Une belle manucure avec de beaux ongles vernis, et qui durent, est le souhait de chaque femme. L’apparition du vernis permanent est un vrai soulagement pour redorer ses ongles, même si les mains sont soumises à de rudes épreuves au quotidien.

Pour y voir clair avec ce produit de beauté, notre rédaction a rédigé pour vous les atouts majeurs de son utilisation, et les inconvénients que vous affronterez à chaque application d'un vernis permanent.

Un vernis permanent : qu’est-ce que c’est ?

Le vernis permanent est un savant mélange de gel acrylique et de vernis classique. On l’applique sur l’ongle naturel en état liquide, et on le durcit sous la chaleur d’une lampe à UV.

L’avantage principal du vernis permanent est sa durabilité. En effet, il reste brillant sans s’écailler jusqu’à 20 jours, quelles que soient les activités que vous entreprenez. Au niveau de la texture, il a la même fluidité, et la même odeur que les vernis à ongles habituels.

Les atouts du vernis permanent

Sa tenue longue durée fait de ce produit de beauté, le vernis idéal pour avoir de beaux ongles en faisant la vaisselle, à la plage, ou tout simplement quand vous n’avez pas le temps pour une manucure.

La composition de vernis et de gel acrylique offre une meilleure résistance, qui ne nécessite aucune retouche chaque matin. Il préserve son éclat et résiste, même après une douche.

Le vernis permanent ne s’écaille pas facilement, et offre une manucure ou pédicure irréprochable pendant 15 à 20 jours.

L’application offre un gain de temps considérable pendant les vacances, ou pour aller travailler, quand on n’a pas le temps pour se vernir au quotidien, tout en préservant un laquage éclatant et durable.

Un temps de séchage quasi instantané

L’application du vernis permanent permet d’avoir une finition parfaite, afin que vous puissiez continuer votre activité sans incident.

En effet, la manucure commence par l’application d’une base, puis de deux couches de vernis sur une finition d’un top coat. Le séchage se fait après chaque application des couches, grâce à un passage sous une lampe UV ou LED. Un processus de catalyse endurcit le vernis à chaque passage.

Une finition brillante et éclatante

Le vernis permanent offre un rendu lumineux et brillant, avec un fini plus uniforme que le vernis classique. Parfait, si vous êtes fan des ongles glossy.

Proposé en différentes couleurs, avec une large palette de teintes, le vernis permanent saura répondre à vos attentes, quelle que soit votre couleur préférée. Pour les adeptes du nail art, le vernis permanent a la texture idéale pour décorer les ongles.

Les inconvénients de la pose de vernis permanent

À l’achat, le prix du vernis permanent est plus élevé que celui des vernis classiques. Cela est dû au kit de lampe à UV, de base, de top coat et du vernis lui-même.

Même dans une onglerie, l’application d’un vernis permanent s’avère plus onéreuse qu’un vernis classique.

Après 2 semaines, la dépose de votre vernis permanent est une opération plus délicate. Quelques précautions s’imposent :

Utilisez un coton imbibé de dissolvant et d’acétone, enroulé dans du papier aluminium. Cela permet d’éliminer les nombreuses couches de vernis.

Si vous doutez du résultat, faites appel à un professionnel de l’onglerie.

La pose et la dépose d’un vernis permanent fragilisent également les ongles. Si les vôtres sont cassants, cette pratique n’est pas conseillée, car ils les fragiliseront davantage.