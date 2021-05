Italie : 14 morts et 1 blessé grave dans un terrible accident de téléphérique à Stresa

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce dimanche 23 mai, la chute d’une télécabine a fait 14 morts et 1 blessé grave à Stresa en Italie.

L’accident s’est déclenché dans une zone escarpée rendant la mission des secouristes difficile. Ils n’ont pu que constater la violence du choc, les riverains disent avoir entendu un énorme bruit au moment de la chute de la cabine.

Deux blessés, des enfants âgés de cinq et neuf ans ont d’abord été évacués et hospitalisés à Turin. Le premier admis en réanimation a succombé à ses blessures, annonce faite dans la soirée par les Secours alpins sur leur compte Twitter.

🔴 #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino, non ce l'ha fatta. Sale tristemente a 14 il numero delle persone che hanno perso la vita quest'oggi. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Le téléphérique relie le village de Stresa au Mont Mottarone qui culmine à plus de 1500 mètres au dessus du Lac Majeur et des Alpes. D’après les informations des secours, entre 2014 et 2016 des travaux de maintenance avaient été réalisés, les causes de l’accident n’ont donc pas encore pu être déterminées.

La chute de la cabine a eu lieu vers 12h30 à 100 mètres de la dernière station de téléphérique. Elle serait dû à la rupture d’un câble. L’hypothèse d’un problème lié à une surcharge a été immédiatement écartée puisque les cabines ont une capacité de plus de 35 passagers.

« C’est un événement dramatique que nous suivons avec la plus grande attention », Enrico Giovannini, ministre des Infrastructures, a fait l’annonce de l’institution d’une commission d’enquête.

En Europe, au cours des 50 dernières années plusieurs accidents de téléphériques ou télécabines se sont produits. Le dernier date du 5 septembre 2005 lorsqu’un bloc de 800 kg transporté par un hélicoptère c’était détaché et était tombé sur un téléphérique près de Sölden dans le Tyrol Autrichien en entraînant la mort de 9 skieurs autrichiens.

Par Marion Hauptmann