Quand Jean-Marie Bigard pète un plomb devant un journaliste, comparant le pass sanitaire à l’étoile jaune

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

L’humoriste anti-masques, connu pour son fort caractère, a tenu de violents propos ce samedi 22 mai en marge d’une manifestation, concernant le futur pass sanitaire qui doit prochainement être mis en place en France et dans l’Union Européenne.

Jean-Marie Bigard a de nouveau dérapé ce samedi 22 mai au cours d’une manifestation contre le pass sanitaire qui doit prochainement entré en vigueur.

L’humoriste connu pour son franc-parlé et ses nombreux dérapages en direct, a comparé ce samedi le futur pass sanitaire à l’étoile jaune, le dispositif de discrimination et de marquage imposé par l’Allemagne nazie aux Juifs résidant dans les zones conquises au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Lorsque le journaliste du média RT demande à Jean-Marie Bigard ce qu’il pense du pass sanitaire, ce dernier lui répond : « C’est une honte nationale. Je compare et il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. » Puis l’humoriste continue de s’emporter, ajoutant : « C’est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire Je ne suis pas vacciné, je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anti-corps. J’ai pas besoin qu’on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m’apporter des emmerdements (…) »

Ce n’est pas la première fois que Jean-Marie Bigard tient de telles propos. Ce dernier qui se revendique anti-masque et anti-vaccin avait déjà fait polémique en octobre dernier sur le plateau de TPMP où il avait déclaré : « Les laboratoires veulent absolument qu’il n’y ait pas de traitement pour ce Covid ! (…) Ce qu’ils veulent c’est gagner du fric ! »

Des propos qui avaient choqué les chroniqueurs présents autour de la table ainsi que Cyril Hanouna qui avait immédiatement rétorqué : « Tu ne peux pas dire ça ! »

Par Jérémy Renard