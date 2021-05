Espagne. Macabre découverte dans un dinosaure en carton

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans un dinosaure en carton qui se trouvait à Santa Coloma de Gramenet, non loin de Barcelone ce samedi.

L’information a été révélée par La Vanguardia, le journal matinal d’information généraliste édité à Barcelone. Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans un dinosaure en carton qui avait été mis en place à Santa Coloma de Gramenet, ce dernier qui avait une vocation publicitaire.

C’est un père de famille et son fils qui ont fait la macabre découverte alors que ces derniers jouaient à proximité de la sculpture. Arrivés rapidement sur place, les secours ont pu identifier la victime qui était porté disparue depuis plusieurs heures.

On ignore pour le moment les circonstances de son décès et selon les enquêteurs, l’hypothèse du crime semble être écartée. Il serait fort probable que l’homme se soit glissé dans l’animal pour y passer la nuit.



Les autorités poursuivent leurs enquêtes afin d’en savoir plus sur les circonstances exactes de sa mort.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

Par La Rédaction