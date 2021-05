Accident de téléphérique en Italie : trois personnes placées en détention après avoir volontairement désactivé le système de freinage

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Trois jours après le terrible accident de téléphérique qui a coûté la vie à 14 personnes à Stresa (Italie), trois personnes ont été placées en détention ce mercredi 26 mai.

Trois jours après le drame qui a conduit à la mort de 14 personnes dans un téléphérique qui s’est effondré alors qu’il reliait la ville de Stresa au mont Mottarone, l’enquête se poursuit.

Trois personnes ont été placées en détention ce mercredi 26 mai dans le cadre de cette affaire. Selon Ouest-France, il s’agit de Luigi Nerini, celui qui dirige l’entreprise Ferrovie del Mottarone qui opère le téléphérique, de Gabriel Tadini, le directeur du téléphérique ainsi que Enrico Perocchio, le chef opérationnel du téléphérique. Ces derniers ont été mis en examen pour homicide involontaire et négligence.

Soupçonnés d’avoir volontairement désactivé le système de freinage du téléphérique

Les trois hommes qui ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête, sont soupçonnés d’avoir volontairement désactivé le système de freinage d’urgence. Des faits que les trois hommes « ont reconnu » au cours des investigations. Toujours selon les informations des enquêteurs, relatées par nos confrères, l’exploitant du téléphérique aurait expliqué avoir utilisé une « fourche », une pièce métallique permettant de désactiver le freinage d’urgence et ceci « de manière délibérée » pour ainsi « Éviter que le téléphérique se retrouve bloqué ».

Ceci permettant d’éviter les interruption et l’arrêt du téléphérique qui peut être fréquent. L’acte aurait été fait en toute conscience par les responsables de l’entreprise au dépend de l’installation qui « présentait des anomalies qui auraient requis une intervention plus radicale avec un arrêt conséquent » alors que l’installation a été remise en service le 26 avril dernier.

Toujours selon Ouest-France, la procureur en charge du dossier, aurait indiqué que des intervention techniques avaient été « demandées et effectuées » dont l’une d’elle qui avait été faite le 3 mai dernier mais ces dernières « n’ont pas permis de résoudre le problème. » La décision prise par les responsables de ne pas bloquer les freins, a conduit à ce dramatique accident qui a tué 14 personnes après la chute de la cabine d’une hauteur de 15 mètres avant de dévaler une partie de la pente et terminer sa course dans un arbre.

Seul le petit Eitan, âgé de 5 ans s’en est sorti dans l’accident. La victime qui a perdu ses parents, son petit frère et ses arrière-grands-parents, a été hospitalisé en urgence dans un hôpital de la région. L’enfant souffre de plusieurs fractures aux jambes et des blessures à la tête, la poitrine et l’abdomen.

Par Jérémy Renard