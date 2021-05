« Soy de Cuba, Viva la Vida » : le spectacle de danse cubain fait le show au Casino de Paris

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Le spectacle de danse emmené par une troupe de 14 danseurs 100 % cubains, fera son grand retour au Casino de Paris. La première aura lieu ce jeudi 3 juin à partir de 19 heures.

Après une période de confinement particulièrement difficile pour le monde de la culture et du spectacle, les lieux culturels rouvrent progressivement dans la capitale et dans plusieurs grandes villes de France. Le Casino de Paris, s’apprête quant à lui à accueillir son premier grand spectacle, à savoir « Soy de Cuba, Viva la Vida ».

Ce nouveau spectacle de danse produit par Nicolas Ferru, emmènera les spectateurs dans des danses effrénées de la musique cubaine. Sur scène, pas moins de 14 danseurs 100 % cubains emmenés par un orchestre live composé de 6 musiciens et de 2 chanteurs vous feront bouger sur des rythmes de Salsa, de Rumba en passant par du Mambo, du Cha-Cha-Cha ou encore du Reggaeton, pour un dépaysiement total !

Soy de Cuba « Viva la vida », le nouveau spectacle de danse, dès le 3 juin au Casino de Paris

« Après une année éprouvante pour le monde de la culture et l’univers du spectacle, nous nous réjouissons de pouvoir enfin monter sur scène pour présenter cette version inédite de Soy de Cuba à Paris et que le spectacle vivant renaisse ! » a déclaré Nicolas Ferru, producteur de Soy de Cuba et directeur d’Indigo Productions, qui espère que les spectateurs seront au rendez-vous de ce show qui s’annonce grandiose.

Pour que les spectateurs puissent pouvoir s’organiser en raison des restrictions liées au couvre feu à 21h00, les programmateurs du spectacle l’ont programmé pour 19h00.

Le spectacle « Soy de Cuba, Viva la Vida » sera présent au Casino de Paris du 3 au 30 juin 2021.

Par Jérémy Renard