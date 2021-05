Dordogne. Terry Dupin, ancien militaire retranché depuis dimanche, a été arrêté

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Recherché depuis dimanche à la suite d’un différent familial. Terry Dupin a été appréhendé ce lundi par les gendarmes.

La traque aura duré plusieurs heures mais elle s’est terminée ce lundi. Terry Dupin, a été appréhendé par les gendarmes aux environs de midi, a rapporté le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

L’homme qui était armé et déterminé a été pris en charge par les pompiers après avoir « été blessé sur un tir de riposte », a de son côté rapporté le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat. Ce dernier qui a annoncé un retour à la normal progressif alors que la commune était confinée depuis dimanche.

« Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés. » a tenu à remercier Gérald Darmanin sur son compte Twitter.

#Dordogne : l’individu a été neutralisé.

Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2021

Au cours de son arrestation, plusieurs détonations ont été entendues dans la commune de Lardin-Saint-Lazare. Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, le général Pétillot a déclaré que le forcené avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les hommes du GIGN qui sont parvenus à le maîtriser.

L’homme se trouvait à proximité de la zone de recherche lorsqu’il a été retrouvé par les militaires. Ces derniers qui étaient à sa recherche depuis dimanche. Une intervention qui avait mobilisé plus de 300 gendarmes qui se mobilisaient jours et nuits dans un rayon de 4 km carré. Des militaires qui étaient appuyés par sept engin blindés et sept hélicoptères, soulignent nos confrères du Télégramme.

Quelques instants avant son arrestation, la gendarmerie avait dévoilé l’identité de l’homme, répondant au nom de Terry Dupin. L’homme présenté comme dangereux était depuis ce dimanche recherché par les forces de l’ordre après une tentative d’homicide. Dans la nuit de samedi à dimanche, soit quelques heures précédents sa cavale, l’homme qui était porteur d’un bracelet électronique, s’était rendu au domicile de son ex-compagne avant de s’en prendre à son nouveau compagnon. Il avait ensuite tiré en direction des forces de l’ordre et pris la fuite dans cette commune de Lardin-Saint-Lazare située en Dordogne.

#Dordogne 🛑 #AppelATemoins DUPIN Terry, individu dangereux et activement recherché pour tentative d’homicide.

☎️ Si vous disposez d’informations veuillez contacter immédiatement la #gendarmerie au 05.53.50.60.07

Vous ne devez en aucun cas intervenir vous-même. https://t.co/6Ouk5VhD32 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 31, 2021

Par Jérémy Renard