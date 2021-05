[TEST] – EcO iopool découvrez avec nous l’assistant pour SPA et Piscine

Posted by Edwige C. on. Updated:

Les beaux jours sont enfin là ! Piscine et Spa vont envahir les jardins et pourtant ces divertissements nécessitent un minimum d’entretien. Pour nous aider a mieux contrôler la qualité de l’eau de notre SPA, la marque iopool nous a offert une sonde connectée EcO, ainsi qu’un kit de démarrage.

Pour ce test produit nous avons utilisé la sonde EcO iopool dans notre SPA. Si vous avez un SPA, il vous est probablement arrivé d’avoir une eau un peu trouble. En effet, l’eau du SPA est chaude entre 30 et 35° suivant les préférences de chacun. Une utilisation intensive et la chaleur nécessite une longue filtration ainsi que l’utilisation quotidienne de produit afin que votre eau soit toujours clair et propre. Il vous faut du chlore ou de l’oxygène actif ou du brome (chacun son choix), ainsi que des produits pour le PH afin de garder l’eau toujours saine et claire.

La pack EcO Start nous a été fourni avec :

1 kg de pH+, 1 kg de pH-, 1 kg de chlore choc

Une cuillère blanche à doser

Sonde connectée « EcO »

Accès complet et sans abonnement à l’application mobile







La mise en route de la sonde nécessite l’installation de l’application « iopool » sur votre smartphone. Après la création d’un compte, il vous suffit de suivre les étapes de mise en route en quelques minutes la sonde est connecté en Bluetooth.







L’assistant va mesurer plusieurs choses :

La température de l’eau

La capacité de désinfection

Le pH

L’application vous indiquera grâce a l’analyse de l’eau quand rajouter du pH + ou – ainsi que du chlore (pour mon modèle), afin de maintenir l’eau de votre Spa clair et propre.

C’est un produit très pratique on prend rapidement goût à la simplicité de fonctionnement. Plus besoin de réfléchir au traitement, l’application qui vous indique quelle quantité de produit mettre pour garder votre eau saine. Le produit ne se recharge pas, il reste donc la question de la durée de vie de la batterie. D’après le site iopool l’EcO fonctionnerai au minimum 2 ans (durée aussi de la garantie). Après quoi la marque propose de récupérer le produit pour le recycler et en faire un nouveau.

Par Edwige Colin