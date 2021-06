Emmanuel et Brigitte Macron ont été vaccinés contre le Covid-19, cinq mois après avoir été testés positifs

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le chef de l’État a annoncé via son Twitter avoir reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19, ainsi que son épouse, ce lundi 31 mai à l’Élysée, jour de l’ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans.

« Vacciné ! », c’est par ce simple tweet publié en fin de journée qu’Emmanuel Macron a annoncé la vaccination de lui et de son épouse le jour de l’ouverture de la vaccination à tous les Français âgés de 18 ans et plus. Par cette action, il s’ajoute à la liste des 11 917 349 personnes ayant reçu toutes les doses de vaccin contre le Covid-19 en France.

Vacciné ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

Dans un autre tweet, le chef de l’État a encouragé les Français à en faire autant en allant se faire vacciner : « Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur santé.fr », a-t-il écrit.

Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/S5ATCvssiS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

Comme l’indique son entourage à LCI, « Il avait toujours dit qu’il le ferait quand ce serait possible pour lui, et que ce serait son tour ». Le chef de l’État a reçu sa dose à l’Élysée mais n’a pas précisé quel vaccin il avait reçu. Contrairement au Premier Ministre Jean Castex, et au Ministre de la Santé Olivier Véran, le président s’est fait vacciné à l’écart des médias et des caméras dans l’intimité du palais de l’Elysée ; un moyen de banaliser la vaccination pour tous.

Les personnes déjà contaminées : une seule dose recommandée

Interrogé sur sa date de vaccination, le président avait déclaré début mai qu’il « avait encore des anticorps » le protégeant du Covid-19. D’après des propos relevés par Ouest-France, Emmanuel Macron a ajouté : « Je pense que je ferai une sérologie pour regarder si j’ai des anticorps et je suivrai ce que me dira mon médecin ».

Le président a été testé positif au Covid-19 le 17 décembre 2020 et son épouse, sept jours plus tard pendant les vacances de Noël. Conformément aux recommandations, le couple présidentiel ne recevra qu’une seule dose de vaccin et dans les temps recommandés par la Haute autorité de santé, à savoir « au-delà de trois mois et de préférence dans un délai proche de six mois après l’infection ».

Par Emma Forton