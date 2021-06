Henri et Alexis, grands gagnants de la 4e saison du Meilleur Pâtissier : les professionnels sur M6

Posted by La Rédaction on. Updated:

Après des semaines de compétition, Henri et Alexis ont été désignés les grands vainqueurs de la 4e saison du Meilleur Pâtissier : les professionnels.

Adeptes d’une pâtisserie gourmande et généreuse, les deux amis de Villefranche-sur-Saône ont proposé des gâteaux élégants et spectaculaires. Du Saint-Honoré en cornet aux religieuses passion/café, Henri et Alexis sont restés fidèles à leur style où le beau et le bon sont les maîtres-mots de leurs créations. Au fil du concours, leur complicité les ont confortés à devenir associés.

Après cinq semaines de compétition intense, les deux pâtissiers ont été sacrés vainqueurs de cette 4e saison, par le jurry composé de Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège.

Des téléspectateurs fidèles au poste !

Le programme a réalisé de belles audiences pour cette quatrième saison qui aura conquis 11% auprès des 4+, 20% auprès des ménagères de -50 ans et 2.2M de téléspectateurs. Une progression de 15 % auprès des 4+ et +25% auprès des ménagères -50 ans par rapport à la saison précédente.

Très belle finale pour #LMP pro



🏆 .@m6 leader FRDA<50 et auprès des -50

🏆record historique auprès des -50 ans

🏆record 4+ depuis 3 ans



🧁12% 4+

🍰22 % FRDA<50

🥧21%<50

🍩2.4M (pic 2.9) pic.twitter.com/J337Qh8mDR — M6Pro (@M6pro) June 2, 2021

Par La Rédaction