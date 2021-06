Pass sanitaire, couvre feu à 23h, restaurants en salle : ce qu’il faut savoir ce mercredi 9 juin sur la nouvelle phase de déconfinement

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce mercredi 9 juin marque une nouvelle phase dans le déconfinement et la réouverture de nombreux lieux qui devront se soumettre aux conditions sanitaires. Leurs visiteurs devront être munis du pass sanitaire pour pouvoir s’y rendre.

Le décret parut au journal officiel ce mardi recense la liste complète des lieux concernés. Voici les informations principales publiées. Ce 9 juin marque la réouverture des salles de sport, casinos, parcs d’attractions ou encore des piscines. Les bars et restaurant sont à nouveau autorisé à accueillir des clients à l’intérieur et plus uniquement en terrasse avec une jauge fixée à 50%.

Les lieux culturels comme les musées, les cinémas ou les théâtres pourront accueillir du public avec une jauge de 65% de leur capacité. Ces derniers était jusqu’à lors autorisé à une jauge de 35%.

Le pass sanitaire devra être présenté dès que plus de 1000 personnes seront réunies comme dans un stade ou dans un festival.

Dans les rassemblements de plus de 1000 personnes sont concernés :

Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples.

Les chapiteaux, tentes et structures itinérantes.

Les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse lorsqu’ils accueillent des spectateurs.

Les salles de jeux.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.

Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème.

Les établissements sportifs couverts (salles omnisports, patinoires, piscines, etc.).

Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Il ne sera en revanche pas à présenter pour les manifestations de voie publique comme les manifestations politiques ou autre.

Enfin, à partir de ce mercredi le couvre-feu s’appliquera de 23h à 6h et il prendra fin le 30 juin.

Par Marion Hauptmann