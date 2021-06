Covid-19. Déclaré cas contact de son épouse, Jean Castex a été placé à l’isolement pendant sept jours

Posted by La Rédaction on

Ayant rencontré beaucoup de monde mercredi à l’occasion de l’acte 2 du déconfinement, « Le premier ministre, qui avait reçu sa première injection de vaccin Astra Zeneca le 19 mars, a été testé négatif ce soir », ont précisé les services du premier ministre auprès de l’Agence France-Presse. En effet, le matin lors d’une visite à Rungis, Jean Castex a fait le tour des étals du plus grand marché de produits frais d’Europe et a dégusté sur place plusieurs plats face caméra. Il s’y est rendu dans le cadre des élections régionales pour soutenir le chef de file de la majorité aux régionales en Ile-de-France Laurent Saint-Martin et la ministre du Logement Emmanuelle Wargon dans le Val-de-Marne.

Le Premier Ministre avait également visité une salle de sport, rencontrant de nombreuses personnes, accompagné de son ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Il a aussi déjeuné en tête à tête avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie à la brasserie Lipp, dans le VI arrondissement de Paris. Il a également participé au Conseil des ministres, réuni quasiment au complet à l’Élysée pour la première fois depuis octobre en raison des restrictions liées à la crise du Covid-19.

« Néanmoins, en qualité de cas contact, il se place à l’isolement durant sept jours, conformément aux règles sanitaires » et « son agenda a été aménagé afin qu’il puisse tenir ses engagements en distanciel » ont ajouté les services du premier ministre.

Les règles édictées par le gouvernement de Jean Castex lui-même imposent néanmoins en principe une période d’isolement plus longue. Le site du gouvernement le confirme clairement : « Si je suis cas contact d’un membre de même foyer, la durée de l’isolement est portée à 17 jours ». Les services de Matignon ont indiqué que cette règle des 17 jours ne vaut que « si l’on continue de vivre avec la personne car elle reste contagieuse ». Jean Castex ne devrait donc pas être isolé avec son épouse.

Troisième isolement en moins d’un an et deuxième dose d’AstraZeneca

Le premier ministre est contraint de s’isoler pour la troisième fois en moins d’un an, après avoir été déclaré cas contact de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France en septembre, puis d’Emmanuel Macron en décembre, sans toutefois être jamais testé positif.

Jean Castex a reçu sa première injection il y a onze semaines et demie et les autorités de santé recommandent un délai de douze semaines entre les deux injections. Ainsi, il devra recevoir sous peu sa deuxième dose de vaccin.

Cette période d’isolement devrait permettre au premier ministre d’effectuer une partie de ses déplacements dans le cadre de la campagne des régionales la semaine prochaine, à l’approche du premier tour. Il est attendu le jeudi 17 dans la Marne puis à Lyon en meeting, avant de se rendre à Besançon le vendredi 18. Il devra en revanche reporter ou faire l’impasse sur des visites de soutien aux candidats en Nouvelle-Aquitaine et dans le Centre-Val de Loire.

Par Emma Forton