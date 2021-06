Le festival Essonne en Scène de retour les 3, 4 et 5 septembre 2021

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Après une année à l’arrêt, marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, le festival Essonne en scène est de retour pour cette année 2021 avec une programmation chargée !

Il fait son grand retour ! Le festival Essonne en scène par les Francofolies qui a germé en 2019, sera présent pour cette édition 2021 au domaine départemental de Chamarande (Essonne).

Ce parc de 98 hectares connu pour son emblématique château au style de Louis XIII, accueillera pendant trois jours les festivaliers venus de toute la France. Pour cette deuxième édition de ce festival Essonnien, de grosses têtes d’affiches ont été récemment annoncées par les organisateurs comme Vianney, Jean-Louis Aubert, Claudio Capéo, Boulevard des airs ou encore Suzane qui partageront la scène avec des talents du département pendant trois jours.

Plusieurs animations et des points de restauration seront présents sur place tout au long de l’évènement. « Essonne en Scène, c’est un moment et un espace hors du temps construit sur mesure pour que chacun y trouve son bonheur, un accord parfait majeur entre plusieurs répertoires, musique et patrimoine, art et gastronomie, nature et découverte. » nous fait savoir Marie Britsch, chargée de communication pour l’évènement.

La billetterie est désormais accessible en ligne. Il est possible d’acheter un billet journalier vendu à 30 € / personne et 5 € pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

Programmation

Vendredi 3 Septembre

FOR

Carole Pelé

VIDEOCLUB

47TER

VIANNEY

Samedi 4 Septembre

CHESHIRE

GHINZA

TEACUP MONSTER

Hervé

CATHERINE RINGER chante les Rita Mitsouko

JEAN-LOUIS AUBERT & les sculpteurs de vent

Dimanche 5 Septembre

TURFU

DANDYGUEL

SUZANE

BOULEVARD DES AIRS

Claudio Capéro

